Нардеп Вениславский отметил, когда могут мобилизовать мужчин

Военный. Фото: Суспільне Харків

Боевые части отказываются мобилизовать из-за мужчин в возрасте от 50 до 60 лет ограниченность их способности выполнять военные задачи. В большинстве случаев мобилизация этой возрастной категории нецелесообразна, однако есть исключение.

Об этом сообщил народный депутат Федор Вениславский в комментарии РБК-Украина в пятницу, 11 октября.

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Боевые части Украины не заинтересованы в призыве мужчин этой возрастной категории из-за их возраста, состояния здоровья и физической подготовки. По словам Вениславского, мобилизация таких лиц бессмысленна, поскольку они не могут полноценно выполнять боевые задачи.

Согласно директивам Сухопутных войск, мобилизация мужчин в возрасте от 50 до 60 лет может быть проведена только по распоряжению Генерального штаба и только в двух ситуациях:

Если есть необходимость в специалистах дефицитных военных специальностей. Если мобилизованные вовлекаются в тыловые подразделения, где выполняются функции, например, поваров или ремонтников.

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