Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Мобілізація людей із хворобами органів дихання — кого не можуть призвати arrow

Мобілізація людей із хворобами органів дихання — кого не можуть призвати

3 жовтня 2024 19:55
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
В Україні не мобілізують громадян із хворобами органів дихання — кого це стосується
Військовозобов'язаний чоловік проходить ВЛК. Фото: скриншот
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Однак на службу не можуть призвати громадян із певними хворобами органів дихання.

Про це йдеться в наказі Міністерства оборони України №490 "Про затвердження Змін у Положенні про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України".

Читайте також:

З якими хворобами органів дихання не мобілізують 

Відповідно до чинного законодавства, мобілізації не підлягають громадяни України, які мають хронічні захворювання нижніх дихальних шляхів та легень із суттєвими порушеннями функції дихання. Крім того, від служби звільняються особи з діагнозом тяжкої бронхіальної астми.

Від мобілізації також звільняються особи, у яких діагностовано стеноз гортані, парези або параліч гортані зі значними порушеннями голосоутворення та дихання. Крім того, непридатними до служби визнаються люди з важкою формою спастичної дисфонії.

Слід зазначити, що мобілізації не підлягають військовозобов'язані, які за висновком ВЛК визнані тимчасово або повністю непридатними до військової служби через стан здоров'я, за винятком випадків, коли вони залишаються на військовому обліку. 

Нагадаємо, Кабінет міністрів своєю постановою №1125 змінив процес бронювання через державний портал "Дія". Відтепер таким шляхом неможливо буде забронювати людей, які не оновили військово-облікові дані до 16 липня 2024 року.

Також в процесі військово-лікарської комісії лікарі оформлюють три важливі документи. На їх підставі керівник ВЛК і ухвалює рішення щодо придатності конкретної особи до військової служби.

Міноборони українці хвороба Україна мобілізація ВЛК

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:13 У Хмельницькій області судили військового, який втік з частини

21:07 Удар по аеродрому Борисоглєбськ у Росії — з'явилися супутникові фото наслідків

20:57 Без лікарів та медикаментів — який вигляд має медичний пункт для хасидів (відео)

20:44 Перевищення норми в 150 разів — РФ влаштувала екологічну катастрофу в Горлівці

20:37 ВАКС оголосив у міжнародний розшук екснардепа Крючкова

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

20:31 В ЗСУ показали полювання українських БпЛА на піхоту росіян на Донеччині — відео

20:23 Гарантійний лист про бронювання — чи зверне на нього увагу ТЦК

20:22 Насуваються люті грози — синоптики назвали регіони, які завтра накриє дощами

20:18 У Третій штурмовій доповіли про результати мобілізації ув'язнених

20:08 Нерухомість та авто — нардепа підозрюють у незаконному збагаченні на 11 млн грн

21:13 У Хмельницькій області судили військового, який втік з частини

21:07 Удар по аеродрому Борисоглєбськ у Росії — з'явилися супутникові фото наслідків

20:57 Без лікарів та медикаментів — який вигляд має медичний пункт для хасидів (відео)

20:44 Перевищення норми в 150 разів — РФ влаштувала екологічну катастрофу в Горлівці

20:37 ВАКС оголосив у міжнародний розшук екснардепа Крючкова

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

20:31 В ЗСУ показали полювання українських БпЛА на піхоту росіян на Донеччині — відео

20:23 Гарантійний лист про бронювання — чи зверне на нього увагу ТЦК

20:22 Насуваються люті грози — синоптики назвали регіони, які завтра накриє дощами

20:18 У Третій штурмовій доповіли про результати мобілізації ув'язнених

20:08 Нерухомість та авто — нардепа підозрюють у незаконному збагаченні на 11 млн грн

Ексклюзив

18:49 Примусово затримали ТЦК — що потрібно знати одеситам

2 жовтня 2024

20:43 Шанси і конкуренти Зеленського — що не так з інформацією про вибори в Україні

18:43 Знести чи залишити — що буде з пам'ятником Пушкіну в Одесі

1 жовтня 2024

16:22 Симпатик України і ненависник Путіна — хто такий новий генсек НАТО і чого від нього чекати

06:40 Ціни на латунь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

Новина з фото

06:29 Юридичні фірми підняли ціни на послуги, пов'язані з ТЦК — що скільки коштує

06:15 Від полону до міжнародних майданчиків — інтервʼю з захисником Азовсталі

30 вересня 2024

15:57 Підвищення податків та повістки поштою — що зміниться для українців з 1 жовтня

14:57 Руки геть від Пушкіна — одесити вийшли на мітинг під ОВА

Новина з фото

06:24 Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

Text

17:50 Скандал з Зеленським у Польщі та відхід ЗСУ з Вугледару — ефір Вечір.LIVE

Text

15:17 Підготовка до холодів — що допоможе Києву пройти зиму цього року

Text

13:29 Голова УІНП розповів, чи сприяє Польща пошуку тіл жертв Волинської трагедії

Text

13:00 Кращі танки ЗСУ на Курщині та гучна заява Буданова — ефір День.LIVE

Text

11:28 Які політичні маніпуляції застосовує Польща перед виборами — деталі від нардепки

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

Text

08:00 Вихід ЗСУ з Вугледару та кадрові ротації в українській розвідці — ефір Ранок.LIVE

2 жовтня 2024
Text

22:11 Експерт пояснив, що стало причиною втрати Вугледару та чим це загрожує

Text

17:50 Моторошна страта 16 військових ЗСУ та важлива заява США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:15 Вартість електроенергії для населення зросте — скільки доведеться платити

Text

13:42 У ЗСУ пояснили, чому важливо було звільнити агрегатний завод у Вовчанську

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня