В Україні не мобілізують громадян із хворобами органів дихання — кого це стосується

Військовозобов'язаний чоловік проходить ВЛК. Фото: скриншот

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Однак на службу не можуть призвати громадян із певними хворобами органів дихання.

Про це йдеться в наказі Міністерства оборони України №490 "Про затвердження Змін у Положенні про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України".

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З якими хворобами органів дихання не мобілізують

Відповідно до чинного законодавства, мобілізації не підлягають громадяни України, які мають хронічні захворювання нижніх дихальних шляхів та легень із суттєвими порушеннями функції дихання. Крім того, від служби звільняються особи з діагнозом тяжкої бронхіальної астми.

Від мобілізації також звільняються особи, у яких діагностовано стеноз гортані, парези або параліч гортані зі значними порушеннями голосоутворення та дихання. Крім того, непридатними до служби визнаються люди з важкою формою спастичної дисфонії.

Слід зазначити, що мобілізації не підлягають військовозобов'язані, які за висновком ВЛК визнані тимчасово або повністю непридатними до військової служби через стан здоров'я, за винятком випадків, коли вони залишаються на військовому обліку.

Нагадаємо, Кабінет міністрів своєю постановою №1125 змінив процес бронювання через державний портал "Дія". Відтепер таким шляхом неможливо буде забронювати людей, які не оновили військово-облікові дані до 16 липня 2024 року.

Також в процесі військово-лікарської комісії лікарі оформлюють три важливі документи. На їх підставі керівник ВЛК і ухвалює рішення щодо придатності конкретної особи до військової служби.