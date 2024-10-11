Нардеп Веніславський зазначив, коли можуть мобілізувати чоловіків

Військовий. Фото: Суспільне Харків

Бойові частини відмовляються мобілізувати через чоловіків віком від 50 до 60 років обмеженість їхньої здатності виконувати військові завдання. У більшості випадків мобілізація цієї вікової категорії є недоцільною, однак є винятки.

Про це повідомив народний депутат Федір Веніславський в коментарі РБК-Україна у п'ятницю, 11 жовтня.

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Бойові частини України не зацікавлені у призові чоловіків цієї вікової категорії через їхній вік, стан здоров’я та фізичну підготовку. Зі слів Веніславського, мобілізація таких осіб не має сенсу, оскільки вони не можуть повноцінно виконувати бойові завдання.

Згідно з директивами Сухопутних військ, мобілізація чоловіків віком від 50 до 60 років може бути проведена лише за розпорядженням Генерального штабу, і лише в двох ситуаціях:

Якщо є необхідність у фахівцях дефіцитних військових спеціальностей. Якщо мобілізовані залучаються до тилових підрозділів, де виконуються функції, наприклад, кухарів або ремонтників.

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