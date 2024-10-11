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Нардеп назвав випадки, коли чоловіків віком від 50 років можуть мобілізувати

11 жовтня 2024 22:18
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Нардеп Веніславський зазначив, коли можуть мобілізувати чоловіків
Військовий. Фото: Суспільне Харків
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Бойові частини відмовляються мобілізувати через чоловіків віком від 50 до 60 років обмеженість їхньої здатності виконувати військові завдання. У більшості випадків мобілізація цієї вікової категорії є недоцільною, однак є винятки.

Про це повідомив народний депутат Федір Веніславський в коментарі РБК-Україна у п'ятницю, 11 жовтня.

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Коли можуть мобілізувати чоловіків 

Бойові частини України не зацікавлені у призові чоловіків цієї вікової категорії через їхній вік, стан здоров’я та фізичну підготовку. Зі слів Веніславського, мобілізація таких осіб не має сенсу, оскільки вони не можуть повноцінно виконувати бойові завдання.

Згідно з директивами Сухопутних військ, мобілізація чоловіків віком від 50 до 60 років може бути проведена лише за розпорядженням Генерального штабу, і лише в двох ситуаціях:

  1. Якщо є необхідність у фахівцях дефіцитних військових спеціальностей.
  2. Якщо мобілізовані залучаються до тилових підрозділів, де виконуються функції, наприклад, кухарів або ремонтників.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, із якими хворобами органів дихання не можуть мобілізувати в 2024 році.

Також ми повідомляли про те, чи можуть мобілізувати громадян із зайвою вагою.

ЗСУ нардепи мобілізація війна в Україні ТЦК та СП

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