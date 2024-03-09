Напад на представників ТЦК на Буковині — що відомо про чоловіків з сокирами

Працівники ТЦК, які зупинили чоловіка на коні, та автомобіль, який на них наїхав. Фото: скриншот

Чоловіки, які напали на Буковині на представників територіального центру комплектування з сокирами, є рідними братами. Наразі їх затримали правоохоронці.

Про це повідомив голова Селятинської громади Валерія Полянчука, передає "Молодий Буковинець" у п'ятницю, 8 березня.

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Напад на представників ТЦК

Полянчук розповів, що 41-річний чоловік, що їхав у автомобілі "Нива" та 28-річний чоловік, що був на коні, є братами. За його словами, водія син зник безвісти, його молодший брат сам був в АТО.

"Я вважаю, що ці чоловіки вчинили неправильно. Але ситуація така була. У 41-річного чоловіка, який їхав на "Ниві" син зник безвісти, а батько воює ще з 2014 року. Пішов добровольцем. Також в АТО був його брат. Такі дії чоловіків не підтримую. Але далі ситуацію вивчатиме слідство", — розповів Полянчук.

У Чернівецькому обласному ТЦК та СП розповіли, що представники ТЦК також приїхали з бойових частин.

"Інцидент стався під час того, як військовослужбовці ТЦК та СП проводили перевірку військово-облікових документів. Даним випадком займаються правоохоронні органи. Військові, які здійснювали заходи оповіщення є обмежено придатними до служби і переведені до ТЦК та СП з бойових частин", — зазначили у Чернівецькому обласному ТЦК та СП.

Нагадаємо, у Чернівецькій області представники територіального центру комплектування зупинили чоловіка на коні, який був озброєний сокирою. Під час спілкування на одного з військових наїхав автомобіль.

Також у Вижницькому районі два мешканці прибули на контрольно-пропускний пункт, де влаштували сутичку з працівниками ТЦК. За цим фактом поліція розпочала розслідування.