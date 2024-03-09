Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Напад на представників ТЦК на Буковині — що відомо про чоловіків з сокирами arrow

Напад на представників ТЦК на Буковині — що відомо про чоловіків з сокирами

9 березня 2024 00:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Напад на представників ТЦК на Буковині — що відомо про чоловіків з сокирами
Працівники ТЦК, які зупинили чоловіка на коні, та автомобіль, який на них наїхав. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Чоловіки, які напали на Буковині на представників територіального центру комплектування з сокирами, є рідними братами. Наразі їх затримали правоохоронці.

Про це повідомив голова Селятинської громади Валерія Полянчука, передає "Молодий Буковинець" у п'ятницю, 8 березня.

Читайте також:

Напад на представників ТЦК

Полянчук розповів, що 41-річний чоловік, що їхав у автомобілі "Нива" та 28-річний чоловік, що був на коні, є братами. За його словами, водія син зник безвісти, його молодший брат сам був в АТО.

"Я вважаю, що ці чоловіки вчинили неправильно. Але ситуація така була. У 41-річного чоловіка, який їхав на "Ниві" син зник безвісти, а батько воює ще з 2014 року. Пішов добровольцем. Також в АТО був його брат. Такі дії чоловіків не підтримую. Але далі ситуацію вивчатиме слідство", —  розповів Полянчук.

У Чернівецькому обласному ТЦК та СП розповіли, що представники ТЦК також приїхали з бойових частин.

"Інцидент стався під час того, як військовослужбовці ТЦК та СП проводили перевірку військово-облікових документів. Даним випадком займаються правоохоронні органи. Військові, які здійснювали заходи оповіщення є обмежено придатними до служби і переведені до ТЦК та СП з бойових частин", — зазначили у Чернівецькому обласному ТЦК та СП.

Нагадаємо, у Чернівецькій області представники територіального центру комплектування зупинили чоловіка на коні, який був озброєний сокирою. Під час спілкування на одного з військових наїхав автомобіль.

Також у Вижницькому районі два мешканці прибули на контрольно-пропускний пункт, де влаштували сутичку з працівниками ТЦК. За цим фактом поліція розпочала розслідування.

напад
Чернівецька область
мобілізація
ТЦК та СП

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

29 лютого 2024
Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство