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В Закарпатье секретаря УПЦ МП задержали военкомы — детали

14 марта 2024 15:08
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Закарпатье секретаря УПЦ МП задержали военкомы — детали
Представители ТЦК задерживают священника. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Закарпатской области в четверг, 14 марта, работники территориального центра комплектования и социальной поддержки задержали секретаря Украинской православной церкви московского патриархата отца Иоанна Розмана. Это произошло после того, как он вышел с допроса следователя полиции в Тячеве.

Об этом сообщила пресс-служба Хустской Епархии в Facebook.

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В Епархии рассказали, что сегодня секретарь Хустской епархии отец Иоанн Розман был по повестке вызван к следователю на допрос в Тячевскую районную полицию.

После окончания допроса, при выходе из помещения полиции он был задержан лицами в балаклавах с оружием. После этого представителя УПЦ МП увезли на автомобиле Mercedes Vito на специальных номерах в неизвестном направлении.

"Также во время этих действий была попытка задержания сотрудниками ТЦК адвоката Краило Николая Викторовича с целью воспрепятствования осуществлению адвокатской деятельности", — добавили в пресс-службе.

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Скриншот поста Хустской Епархии

Напомним, в Черновицкой области представители ТЦК остановили мужчину на коне, который был вооружен топором. Во время общения на одного из военных наехал автомобиль.

Также мы писали, что в сети распространилось видео, как во Львове на улице военные силой затягивают в микроавтобус прохожего.

военкомат
священники
УПЦ МП
мобилизация
ТЦК и СП

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