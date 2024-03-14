В Закарпатье секретаря УПЦ МП задержали военкомы — детали
В Закарпатской области в четверг, 14 марта, работники территориального центра комплектования и социальной поддержки задержали секретаря Украинской православной церкви московского патриархата отца Иоанна Розмана. Это произошло после того, как он вышел с допроса следователя полиции в Тячеве.
Об этом сообщила пресс-служба Хустской Епархии в Facebook.
Военные задержали секретаря УПЦ МП
В Епархии рассказали, что сегодня секретарь Хустской епархии отец Иоанн Розман был по повестке вызван к следователю на допрос в Тячевскую районную полицию.
После окончания допроса, при выходе из помещения полиции он был задержан лицами в балаклавах с оружием. После этого представителя УПЦ МП увезли на автомобиле Mercedes Vito на специальных номерах в неизвестном направлении.
"Также во время этих действий была попытка задержания сотрудниками ТЦК адвоката Краило Николая Викторовича с целью воспрепятствования осуществлению адвокатской деятельности", — добавили в пресс-службе.
Напомним, в Черновицкой области представители ТЦК остановили мужчину на коне, который был вооружен топором. Во время общения на одного из военных наехал автомобиль.
Также мы писали, что в сети распространилось видео, как во Львове на улице военные силой затягивают в микроавтобус прохожего.
Читайте Новини.LIVE!