На Закарпатті секретаря УПЦ МП затримали військкоми — деталі
У Закарпатській області у четвер, 14 березня, працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки затримали секретаря Української православної церкви московського патріархату отця Іоанна Розмана. Це сталося після того, як він вийшов з допиту слідчого поліції у Тячеві.
Про це повідомила пресслужба Хустської Єпархії в Facebook.
Військкоми затримали секретаря УПЦ МП
У Єпархії розповіли, що сьогодні секретаря Хустської єпархії отця Іоанна Розмана було на повістці викликано до слідчого на допит до Тячівської районної поліції
Так, після закінчення допиту при виході з приміщення поліції він був затриманий особами у балаклавах зі зброєю. Після цього представника УПЦ МП відвезли на автомобілі Mercedes Vito на спеціальних номерах у невідомому напрямку.
"Також під час цих дій була спроба затримання співробітниками ТЦК адвоката Країло Миколу Вікторовича з метою перешкоджання здійснення адвокатської діяльності", — додали в пресслужбі.
Нагадаємо, у Чернівецькій області представники ТЦК зупинили чоловіка на коні, який був озброєний сокирою. Під час спілкування на одного з військових наїхав автомобіль.
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