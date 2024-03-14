На Закарпатті секретаря УПЦ МП затримали військкоми — деталі

Представники ТЦК затримують священника. Фото: скриншот з відео

У Закарпатській області у четвер, 14 березня, працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки затримали секретаря Української православної церкви московського патріархату отця Іоанна Розмана. Це сталося після того, як він вийшов з допиту слідчого поліції у Тячеві.

Про це повідомила пресслужба Хустської Єпархії в Facebook.

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У Єпархії розповіли, що сьогодні секретаря Хустської єпархії отця Іоанна Розмана було на повістці викликано до слідчого на допит до Тячівської районної поліції

Так, після закінчення допиту при виході з приміщення поліції він був затриманий особами у балаклавах зі зброєю. Після цього представника УПЦ МП відвезли на автомобілі Mercedes Vito на спеціальних номерах у невідомому напрямку.

"Також під час цих дій була спроба затримання співробітниками ТЦК адвоката Країло Миколу Вікторовича з метою перешкоджання здійснення адвокатської діяльності", — додали в пресслужбі.

Скриншот допису Хустської Єпархії

Нагадаємо, у Чернівецькій області представники ТЦК зупинили чоловіка на коні, який був озброєний сокирою. Під час спілкування на одного з військових наїхав автомобіль.

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