Дьякон свидетелей Иеговы отказался от мобилизации - его судили

Молоток судьи. Иллюстративное фото: depositphotos

В Закарпатской области судили мужчину, который уклонился от мобилизации. Он является диаконом и отказался от службы по религиозным убеждениям.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В ноябре 2024 года житель Закарпатья получил повестку, но отказался от мобилизации на основании религиозных убеждений.

Во время суда он отрицал свою вину и заявил, что с 2008 года является Свидетелем Иеговы, а с 2022 года служит диаконом. По словам мужчины, он просил заменить военную службу на альтернативную.

Решение суда

Суд установил, что во время военного положения закон не предусматривает замены военной службы на альтернативную.

Мужчину признали виновным в уклонении от мобилизации и назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, в Харькове судили работника копицентра, который за деньги подделал документ о воинском учете.

А в Кировоградской области военный застрелил побратима, его судили.