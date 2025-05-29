На Кіровоградщині судили воїна, який застрелив побратима

Зброя в руках військового. Ілюстративне фото: АрміяInform

У Кіровоградській області судили військового, який вистрелив у побратима. Внаслідок цього чоловік загинув на місці.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Так, 20 жовтня 2022 року загиблий приніс на територію військової частини дві пляшки горілки, які розпивав ще з п'ятьма бійцями.

Після цього між ним та чоловіком сталася сварка, один з військових взяв автомат АК-74 потерпілого і двічі вистрелив йому у голову.

Спочатку той заявляв, що загиблий здійснив самогубство. А пізніше сказав, що постріл стався випадково, коли він намагався відібрати зброю у товариша, щоб той не накоїв лиха.

Під час суду обвинувачений розповів, що протягом 22:00-23:00 військові вийшли з приміщення, а він лишився і спілкувався з дружиною телефоном. Коли повернувся потерпілий, то взяв автомат і направивши в сторону чоловіка почав заряджати й розряджати зброю. За його словами, він просив побратима покласти зброю, але той не слухав. Військовий визнав, що під час сутички випадково натиснув на курок, думаючи, що зброя була на запобіжнику.

Він пояснив, що сказав про самогубство, бо злякався відповідальності. Чоловік розповів, що загиблий був його другом, тому він не мав наміру його вбивати.

Низка експертиз спростували версію про самогубство чи випадковість, оскільки на тілі загиблого не виявили ознак, які б свідчили про боротьбу чи самоушкодження.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві та порушенні статутних взаємовідносин між військовослужбовцями. Чоловіку призначили дев'ять років позбавлення волі.

Також його зобов'язали виплатити матері загиблого 550 тисяч гривень моральної шкоди, 26 тисяч гривень за поховання та 20 тисяч гривень за правову допомогу.

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