Диякон свідків Єгови відмовився від мобілізації — його судили

Молоток судді. Ілюстративне фото: depositphotos

У Закарпатській області судили чоловіка, який ухилився від мобілізації. Він є дияконом та відмовився від служби через релігійні переконання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У листопаді 2024 року мешканець Закарпаття отримав повістку, але відмовився від мобілізації на підставі релігійних переконань.

Під час суду він заперечив свою провину й заявив, що з 2008 року є Свідком Єгови, а з 2022 року служить дияконом. За словами чоловіка, він просив замінити військову службу на альтернативну.

Рішення суду

Суд встановив, що під час воєнного стану закон не передбачає заміни військової служби на альтернативну.

Чоловіка визнали винним в ухиленні від мобілізації та призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Харкові судили працівника копіцентру, який за гроші підробив документ про військовий облік.

А в Кіровоградській області військовий застрелив побратима, його судили.