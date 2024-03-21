В Закарпатье мужчина придумал ряд "отмазок", чтобы избежать мобилизации

Мужчина общается с работниками ТЦК. Фото: Николаевский ОТЦК и СП/Facebook

В Закарпатской области мужчина назвал несколько причин, почему он не может мобилизоваться в ряды Вооруженных сил. По его словам, "его бывшая жена за границей, он болен и нужно кормить скот".

Об этом сообщает ТСН в среду, 20 марта, ссылаясь на приговор Тячевского районного суда Закарпатской области.

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По данным суда, 31 августа 2023 года житель Закарпатья прошел ВЛК, которая признала его годным к военной службе, затем ему вручили повестку, однако мужчина письменно отказался от мобилизации.

Подозреваемый пояснил, что не будет призываться, потому что "у него есть дети, которых он самостоятельно воспитывает, поскольку их мама находится за границей, и кроме этого, в хозяйстве остался некормленный скот". По словам мужчины, его бывшая не лишена родительских прав.

Местные жители из общины, где проживает мужчина, опровергли его информацию, что он самостоятельно воспитывает детей, ведь живет только с сожительницей.

По словам представителя Центра комплектования, подозреваемый ему сказал, что "отказывается от мобилизации, потому что боится погибнуть". Таким образом, суд признал мужчину виновным и назначил три года заключения. Однако этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Скриншот приговора Тячевского районного суда Закарпатской области

Напомним, что во Львове мужчина отказался от мобилизации, потому что боялся идти на войну и убивать. Известно, какое решение принял суд.

Также мы писали, что в Тернопольской области мужчина проигнорировал полученную повестку на отправку в воинскую часть. Он пояснил, что "морально не готов убивать".