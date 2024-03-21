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На Закарпатті чоловік вигадав низку "відмазок", щоб уникнути мобілізації

21 березня 2024 01:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
На Закарпатті чоловік вигадав низку "відмазок", щоб уникнути мобілізації
Чоловік спілкується з працівниками ТЦК. Фото: Миколаївський ОТЦК та СП/Facebook
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Закарпатській області чоловік назвав кілька причини, чому він не може мобілізуватися до лав Збройних сил. За його словами, "його колишня дружина за кордоном, він хворий та потрібно годувати худобу". 

Про це повідомляє ТСН у середу, 20 березня, посилаючись на вирок Тячівського районного суду Закарпатської області.

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За даними суду, 31 серпня 2023 року мешканець Закарпаття пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби, опісля йому вручили повістку, однак чоловік письмово відмовився від мобілізації.

Підозрюваний пояснив, що не буде призиватися, бо "в нього є діти, яких він самостійно виховує, оскільки їх мама перебуває за кордоном, і крім цього, в господарстві залишилася негодована худоба". За словами чоловіка, його колишня не позбавлена батьківських прав.

Місцеві жителі з громади, де мешкає чоловік, спростували його інформацію, що він самостійно виховує дітей, адже живе лише зі співмешканкою.

Зі слів представника Центру комплектування, підозрюваний йому сказав, що "відмовляється від мобілізації, бо боїться загинути". Таким чином суд визнав чоловіка винним та призначив три роки ув'язнення. Однак цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Скриншот вироку Тячівського районного суду Закарпатської області
Скриншот вироку Тячівського районного суду Закарпатської області

Нагадаємо, що у Львові чоловік відмовився від мобілізації, бо боявся йти на війну та вбивати. Відомо, яке рішення ухвалив суд.

Також ми писали, що в Тернопільській області чоловік проігнорував отриману повістку на відправлення до військової частини. Він пояснив, що "морально не готовий убивати".

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