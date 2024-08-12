На Волыни пытались мобилизовать мужчину, который болеет гепатитом.

Судебное заседание. Иллюстративное фото: UA Полтава

В Волынской области к трем годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации. На суде мужчина вину признал.

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

По данным суда, в августе 2023 года мужчину сочли годным к мобилизации. Ему вручили повестку, однако он так и не пришел в военкомат.

На суде мужчина вину признал и раскаялся.

"Точную причину неявки не назвал, отметил, что, возможно, опоздал на автобус или боялся службы в ВСУ. Указал, что раньше его призывали в ряды ВСУ, однако в воинскую часть он направлен не был, по каким причинам — ему неизвестно. Указал, что болеет гепатитом с начала 2000-х годов, лечение не проходит из-за отсутствия средств. С решением ВЛК о пригодности к военной службе согласился, его не обжаловал. В совершенном раскаялся, просил строго не наказывать", — говорилось в свидетельстве мужчины.

Суд установил, что ВЛК признала мужчину пригодным к мобилизации, несмотря на диагноз "хронический персистирующий гепатит" в стадии ремиссии. Этот вывод на суде подтвердил также глава военно-врачебной комиссии.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным по статье 336 ("Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период") и приговорил его к трем годам лишения свободы.