Закон про мобілізацію вже відчутний у ЗСУ, адже до підрозділів потрапляє все більше захисників України

Військові ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники почали відчувати ефект від дії закону про мобілізацію. Активно на фронт долучається все більше захисників України. Проте ворог все одно намагається тиснути та активізує так звані "м'ясні штурми".

Про це в інтерв'ю каналу 24 заявив командир екіпажу БпЛА бригади "Рубіж" Андрій Отченаш.

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За словами командира екіпажу дронів бригади "Рубіж", поповнення особового складу Сил оборони України зараз відіграє надзвичайну роль. Ворог не припиняє спроб тиснути на український фронт саме "м'ясними штурмами", не жаліючи своїх солдатів.

Російські окупанти намагаються штурмувати позиції ЗСУ кожного дня по декілька разів, а також хочуть знайти слабкі місця в обороні.

"Але закон про мобілізацію вже набув чинності. Він дедалі більше і більше починає входити в норму, тому що нарешті підходять нові поповнення до нашої бригади, і взагалі до Сил оборони України. Я в черговий раз закликаю всіх українців долучатися до нашої бригади "Рубіж", – наголосив військовий.