На Волині намагалися мобілізувати чоловіка, який хворіє на гепатит

Судове засідання. Ілюстративне фото: UA Полтава

У Волинській області до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації. На суді чоловік провину визнав.

Про це йдеться у вироку, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

За даними суду, в серпні 2023 року чоловіка визнали придатним до мобілізації. Йому дали повістку, проте він так і не прийшов до військкомату.

На суді чоловік провину визнав і розкаявся.

"Достеменної причини неявки не назвав, зазначив, що, можливо, запізнився на автобус чи боявся служби в ЗСУ. Вказав, що раніше його призивали до лав ЗСУ, однак до військової частини він скерований не був, з яких причин — йому невідомо. Зазначив, що хворіє на гепатит від початку 2000-х років, лікування не проходить через відсутність коштів. З рішенням ВЛК про придатність до військової служби погодився, його не оскаржував. У скоєному розкаявся, просив суворо не карати", — йшлося у свідченні чоловіка.

Суд встановив, що ВЛК визнала чоловіка придатним до мобілізації, попри діагноз "хронічний персистуючий гепатит" у стадії ремісії. Цей висновок на суді підтвердив також очільник військово-лікарської комісії.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ( "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період") і засудив його до трьох років позбавлення волі.