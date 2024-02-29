На Тернопольщине мужчина умер после нескольких дней пребывания в ТЦК

ТЦК и СП в Бучаче Тернополе. Фото: 20 хвилин

В Тернопольской области мужчину несколько дней удерживали в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Впоследствии его без сознания доставили в больницу, где он скончался.

Об этом сообщило местное издание 20 хвилин в четверг, 29 февраля.

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Как пишет издание, 49-летний мужчина сообщил сестре, что его забрал военкомат.

В Бучацком ТЦК его держали несколько дней, после чего мужчину без сознания доставили в больницу каретой скорой помощи. Известно, что он болел эпилепсией.

По предварительной информации, медики диагностировали у него нападение судорог. Полиция по прибытию в больницу провела осмотр тела умершего и не нашли видимых повреждений или следов насильственной смерти.

В то же время местные говорят, что у мужчины были поломаны ребра, челюсть и синяки над глазами.

Комментарий полиции о смерти мужчины

Глава полиции Тернопольщины Сергей Зюбаненко прокомментировал инцидент о смерти мужчины в Бучаче.

Он рассказал, что сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство с примечанием "естественная смерть".

"В рамках расследования этого уголовного производства будет проведена полная, всесторонняя и объективная проверка с целью выяснить обстоятельства смерти мужчины", — уточнил Зюбаненко.

По его словам, в настоящее время следователи опрашивают свидетелей, очевидцев происшествия, медиков и родственников умершего.

Также для установления причины смерти тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Скриншот сообщения Зюбаненко

Кроме того, Telegram-каналы публикуют комментарий местного активиста о смерти мужчины.

Он утверждает, что зубов у мужчины не было и до ТЦК, а ребра поломаны тоже давно.

Люди вышли на протест в Бучаче

Из-за смерти мужчины в больнице Бучача после пребывания в ТЦК местные жители решили выйти на протест.

"Чего наши мужчины не могут выйти в город, потому что их скрутят и повезут вверх", — заявляют они.

Толпа не удовлетворена "объяснениями" от ТЦК и требует расследования дела по убийству мужчины. Граждане считают, что в военкомате его якобы избили насмерть.

Напомним, в Николаевской области работники ТЦК и СП якобы избили мужчину. В настоящее время этот факт проверяет полиция региона.

Также мы писали, что в Харькове мужчина пытался убежать от якобы сотрудников военкомата. Однако те его догнали, а затем избили.