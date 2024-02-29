На Тернопольщине мужчина умер после нескольких дней пребывания в ТЦК
В Тернопольской области мужчину несколько дней удерживали в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Впоследствии его без сознания доставили в больницу, где он скончался.
Об этом сообщило местное издание 20 хвилин в четверг, 29 февраля.
Мужчина умер после пребывания в ТЦК в Тернопольской области
Как пишет издание, 49-летний мужчина сообщил сестре, что его забрал военкомат.
В Бучацком ТЦК его держали несколько дней, после чего мужчину без сознания доставили в больницу каретой скорой помощи. Известно, что он болел эпилепсией.
По предварительной информации, медики диагностировали у него нападение судорог. Полиция по прибытию в больницу провела осмотр тела умершего и не нашли видимых повреждений или следов насильственной смерти.
В то же время местные говорят, что у мужчины были поломаны ребра, челюсть и синяки над глазами.
Комментарий полиции о смерти мужчины
Глава полиции Тернопольщины Сергей Зюбаненко прокомментировал инцидент о смерти мужчины в Бучаче.
Он рассказал, что сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство с примечанием "естественная смерть".
"В рамках расследования этого уголовного производства будет проведена полная, всесторонняя и объективная проверка с целью выяснить обстоятельства смерти мужчины", — уточнил Зюбаненко.
По его словам, в настоящее время следователи опрашивают свидетелей, очевидцев происшествия, медиков и родственников умершего.
Также для установления причины смерти тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Кроме того, Telegram-каналы публикуют комментарий местного активиста о смерти мужчины.
Он утверждает, что зубов у мужчины не было и до ТЦК, а ребра поломаны тоже давно.
Люди вышли на протест в Бучаче
Из-за смерти мужчины в больнице Бучача после пребывания в ТЦК местные жители решили выйти на протест.
"Чего наши мужчины не могут выйти в город, потому что их скрутят и повезут вверх", — заявляют они.
Толпа не удовлетворена "объяснениями" от ТЦК и требует расследования дела по убийству мужчины. Граждане считают, что в военкомате его якобы избили насмерть.
Напомним, в Николаевской области работники ТЦК и СП якобы избили мужчину. В настоящее время этот факт проверяет полиция региона.
Также мы писали, что в Харькове мужчина пытался убежать от якобы сотрудников военкомата. Однако те его догнали, а затем избили.
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