Священник из "свидетелей Иеговы" письменно отказался от мобилизации — детали дела

Судебное заседание. Иллюстративное фото: dduvs.edu.ua

В Сумской области священник, принадлежащий к религиозной организации "Свидетелей Иеговы" письменно отказался от мобилизации. Суд наказал его за уклонение от военного призыва.

Об этом сообщает ТСН.ua в среду, 31 июля, со ссылкой на приговор Ахтырского горрайонного суда Сумской области.

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Детали дела

Согласно данным суда, мужчина является офицером запаса. В марте этого года он прошел ВВК, которая сочла его годным к военной службе. Затем работники ТЦК хотели вручить ему повестку, однако он от нее категорически отказался и соответственно на отправку в воинскую часть не пришел.

Во время судебного заседания мужчина отрицал свою вину. Он пояснил, что является священнослужителем "Религиозного центра Свидетелей Иеговы в Украине" и в связи с религиозными убеждениями не может взять в руки оружие, но альтернативной службы ему не предлагали.

Слова подсудимого подтвердил другой священник.

Решение суда

По словам работника ТЦК, мужчина "отказался от получения боевой повестки по религиозным мотивам, был составлен акт отказа, с которым последний ознакомился. Альтернативной службы нет во время действия военного положения, однако есть разные специальности, без применения оружия".

Таким образом суд принял решение признать мужчину виновным и посадить на три года в тюрьму.

Скриншот приговора Ахтырского горрайонного суда Сумской области

Напомним, что в Хмельницком мужчина отказался от получения повестки. Суд наказал его за уклонение от мобилизации.

Также мы писали, что в Хмельницкой области мужчина подал иск в суд на ТЦК за отказ в предоставлении отсрочки от мобилизации. Истец обосновал свои требования действующим законодательством.