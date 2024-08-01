Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow На Сумщині "свідок Єгови" письмово відмовився від мобілізації — яке рішення ухвалив суд arrow

На Сумщині "свідок Єгови" письмово відмовився від мобілізації — яке рішення ухвалив суд

1 серпня 2024 07:39
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Священник зі "свідків Єгови" письмово відмовився від мобілізації — деталі справи
Судове засідання. Ілюстративне фото: dduvs.edu.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

У Сумській області священник, який належить до релігійної організації "Свідків Єгови" письмово відмовився від мобілізації. Суд покарав його за ухилення від військового призову.

Про це повідомляє ТСН.ua в середу, 31 липня, з посиланням на вирок Охтирського міськрайонного суду Сумської області. 

Читайте також:

Деталі справи 

Згідно з даними суду, чоловік є офіцером запасу. В березні цьогоріч він пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби. Потім працівники ТЦК хотіли вручити йому повістку, однак він від неї категорично відмовився, і відповідно на відправлення до військової частини не прийшов.

Під час судового засідання чоловік заперечив свою провину. Він пояснив, що є священнослужителем "Релігійного центру Свідків Єгови в Україні" і у зв'язку з релігійними переконаннями не може взяти до рук зброю, водночас альтернативної служби йому не пропонували.

Слова підсудного підтвердив інший священник.

Рішення суду

За словами працівника ТЦК, чоловік "відмовився від отримання бойової повістки з релігійних мотивів, був складений акт відмови, з яким останній ознайомився. Альтернативної служби немає під час дії воєнного стану, однак є різні спеціальності, без застосування зброї".

Таким чином суд ухвалив рішення визнати чоловіка винним та посадити на три роки до в'язниці.

Чи можна відмовитись від мобілізації через релігійні переконання
Скриншот вироку Охтирського міськрайонного суду Сумської області

Нагадаємо, що в Хмельницькому чоловік відмовився від отримання повістки. Суд покарав його за ухилення від мобілізації.

Також ми писали, що в Хмельницькій області чоловік подав позов до суду на ТЦК за відмову у наданні відстрочку від мобілізації. Позивач обґрунтував свої вимоги чинним законодавством. 

суд закон в'язниця Сумська область релігія священики мобілізація покарання ВЛК ТЦК та СП бойова повістка

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:30 За неоновлення даних можуть стягнути подвійний штраф — коли це можливо

08:29 Путін посилює виправдання іранської агресії — у ISW пояснили чому

08:23 Окупанти обстріляли Дніпропетровщину — в ОВА розкрили деталі

08:20 В Україну з Нідерландів прибули шість винищувачів F-16, — The Times

08:03 Розклад змагань Олімпійських ігор-2024 — за які медалі спортсмени боротимуться сьогодні

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

08:02 Запорізька область знову під ворожим вогнем — наслідки обстрілів за добу

08:00 В одній з країн ЄС збільшили допомогу біженцям з 1 серпня

Text

08:00 Перші F-16 в Україні та масові борги за комунальні послуги — ефір Ранок.LIVE

07:51 Олімпіада-2024, день шостий — розклад українців — чотири шанси на медалі

07:49 На території Румунії виявили нові уламки російського безпілотника

08:30 За неоновлення даних можуть стягнути подвійний штраф — коли це можливо

08:29 Путін посилює виправдання іранської агресії — у ISW пояснили чому

08:23 Окупанти обстріляли Дніпропетровщину — в ОВА розкрили деталі

08:20 В Україну з Нідерландів прибули шість винищувачів F-16, — The Times

08:03 Розклад змагань Олімпійських ігор-2024 — за які медалі спортсмени боротимуться сьогодні

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

08:02 Запорізька область знову під ворожим вогнем — наслідки обстрілів за добу

08:00 В одній з країн ЄС збільшили допомогу біженцям з 1 серпня

07:51 Олімпіада-2024, день шостий — розклад українців — чотири шанси на медалі

07:49 На території Румунії виявили нові уламки російського безпілотника

07:39 На Сумщині "свідок Єгови" письмово відмовився від мобілізації — яке рішення ухвалив суд

Новина з відео

05:35 Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними

31 липня 2024

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня

30 липня 2024

19:19 Без Пушкінської, бульвару Жванецького та площі Толбухіна — думки одеситів про нововведення

18:37 Вбивство Ірини Фаріон — в Одесі назвали причетних

06:40 В Україні продовжують зростати ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у липні

06:30 В Україні значно зросли ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у липні

05:58 Відома військова розповіла про Часів Яр, яке росіяни перетворили на Бахмут

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

Новина з відео

05:51 Дозволять відкупатися від в`язниці — що не так із законопроєктом про корупцію

29 липня 2024

18:43 Відпочинок в Одесі 2024 — скільки коштує тиждень біля моря

Text

08:00 Перші F-16 в Україні та масові борги за комунальні послуги — ефір Ранок.LIVE

31 липня 2024
Text

23:29 Нардеп пояснив, чому в сесійній залі парламенту працюють кондиціонери

Text

22:55 Вітренко пояснив, чому нові аварії у київському метро неминучі

Text

21:51 У Києві збільшили компенсацію за генератори — Бахматов пояснив важливі нюанси

Text

20:07 Вітренко назвав причину затоплення тунелів метро у Києві і вказав на винних

Text

18:40 Сазонов пояснив наслідки пітримки українцями ухилянтів від мобілізації

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

Text

18:05 Смерть полоненого "азовця" в СІЗО Росії та заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

18:03 Борги за комуналку стрімко зросли — експерт назвав суму, яку винні українці

Text

16:07 Військовий Сазонов спрогнозував, коли можливі переговори з Росією

Text

14:53 Нардеп заявив, що в одній області України зафіксували порушення у відключеннях світла — яка причина

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині