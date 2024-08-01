Священник зі "свідків Єгови" письмово відмовився від мобілізації — деталі справи

Судове засідання. Ілюстративне фото: dduvs.edu.ua

У Сумській області священник, який належить до релігійної організації "Свідків Єгови" письмово відмовився від мобілізації. Суд покарав його за ухилення від військового призову.

Про це повідомляє ТСН.ua в середу, 31 липня, з посиланням на вирок Охтирського міськрайонного суду Сумської області.

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Деталі справи

Згідно з даними суду, чоловік є офіцером запасу. В березні цьогоріч він пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби. Потім працівники ТЦК хотіли вручити йому повістку, однак він від неї категорично відмовився, і відповідно на відправлення до військової частини не прийшов.

Під час судового засідання чоловік заперечив свою провину. Він пояснив, що є священнослужителем "Релігійного центру Свідків Єгови в Україні" і у зв'язку з релігійними переконаннями не може взяти до рук зброю, водночас альтернативної служби йому не пропонували.

Слова підсудного підтвердив інший священник.

Рішення суду

За словами працівника ТЦК, чоловік "відмовився від отримання бойової повістки з релігійних мотивів, був складений акт відмови, з яким останній ознайомився. Альтернативної служби немає під час дії воєнного стану, однак є різні спеціальності, без застосування зброї".

Таким чином суд ухвалив рішення визнати чоловіка винним та посадити на три роки до в'язниці.

Скриншот вироку Охтирського міськрайонного суду Сумської області

Нагадаємо, що в Хмельницькому чоловік відмовився від отримання повістки. Суд покарав його за ухилення від мобілізації.

Також ми писали, що в Хмельницькій області чоловік подав позов до суду на ТЦК за відмову у наданні відстрочку від мобілізації. Позивач обґрунтував свої вимоги чинним законодавством.