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У Хмельницькій області чоловік подав позов через відмову у відстрочці — що вирішив суд

31 липня 2024 01:32
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Хмельницькій області чоловік подав до суду позов через відмову ТЦК у наданні відстрочки
Судове засідання. Ілюстративне фото: nsj.gov.ua
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Хмельницькій області чоловік подав позов до суду на територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Це сталося через те, що йому не надали відстрочку від мобілізації.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Чоловік вимагав надати йому відстрочку від мобілізації, адже він має батька з другою групою інвалідності. Він говорив, що повинен за ним доглядати.

Чоловік обґрунтував свої вимоги чинним законодавством. 

У ТЦК просили відмовити в задоволенні позовних вимог. Там говорили, що право на відстрочку супроводжується обов'язком дотримуватися порядку та правил військового обліку. Крім того, для розгляду заяви про надання відстрочки чоловік має особисто відвідати засідання комісії.

Позивач сприйняв цю відповідь як протиправну і звернувся до суду, який встановив, що чоловік дотримувався процедури подання документів для отримання відстрочки від мобілізації. Водночас ТЦК не ухвалив рішення по суті його заяви та обмежився надсиланням інформаційного листа, не надавши доказів, що розглянув заяву. 

Що вирішив суд

Суд задовольнив адміністративний позов жителя Хмельницької області. Він постановив, що дії ТЦК були неправомірними. 

Відомство зобов'язали розглянути заяву, а також ухвалити відповідне рішення щодо відстрочки від мобілізації.

Нагадаємо, відстрочка для багатодітних батьків може бути надана чоловікам, частина дітей яких — не рідні, а усиновлені. Але в процесі усиновлення третьої дитини такого військовозобов’язаного громадянина можуть мобілізувати, надіславши йому повістку.

Також військовозобов’язані громадяни, які мають відстрочку від мобілізації, мають один обов’язок в рамках військового обліку. Вони повинні подавати заяву про продовження відстрочки після кожного указу про продовження мобілізації, підписаного президентом України.

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