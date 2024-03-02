В Сумской области мужчина не пошел в ВСУ из-за несовершеннолетней жены — что решил суд

Военнообязанный в ТЦК. Фото: Facebook/ЧЕТЦК и СП

В Сумской области к трем годам лишения свободы приговорили мужчину из-за уклонения от мобилизации. На суде он заявил, что не может идти в ряды Вооруженных сил Украины, поскольку "присматривает за несовершеннолетней женой".

Об этом говорится в приговоре Тростянецкого районного суда Сумской области, сообщает ТСН.

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Отказался служить в ВСУ

По данным суда, подозреваемый женат и работает разнорабочим у частного предпринимателя.

Его сочли годным к службе в армии и 22 декабря 2023 года вручили "боевую повестку" для отправки на службу по мобилизации. Впрочем, подсудимый проигнорировал вызов и не пришел в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

На суде мужчина подтвердил, что 29 декабря не пришел в военкомат, потому что "не желал". Также он заявил, что категорически не желает служить в армии.

Также он просил учесть, что на его содержании находится несовершеннолетняя жена, которая учится в профессионально-техническом училище, и он боится ее оставлять саму.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным. Он получил три года лишения свободы.

Напомним, в Черкасской области осудили мужчину, который уклонился от мобилизации. Подсудимый объяснил, что имеет онкобольную мать, которая не может за собой ухаживать.

В Волынской области военнообязанный также получил приговор за отказ от повестки о призыве на военную службу. Нарушителем оказался житель села Хотешев Камень-Каширского района.