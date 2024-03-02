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На Сумщині чоловік не пішов до ЗСУ через неповнолітню дружину — що вирішив суд

2 березня 2024 14:57
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
На Сумщині чоловік не пішов до ЗСУ через неповнолітню дружину — що вирішив суд
Військовозобов'язаний у ТЦК. Фото: Facebook/ЧОТЦК та СП
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

У Сумській області до тьох років позбавлення волі засудили чоловіка через ухилення від мобілізації. На суді він заявив, що не може іти до лав Збройних сил України, оскільки "доглядає за неповнолітньою дружиною". 

Про це йдеться у вироку Тростянецького районного суду Сумської області, повідомляє ТСН.

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Рішення суду. Фото: скриншот

Відмовився служити в ЗСУ

За даними суду, підозрюваний є одруженим та працює різноробочим у приватного підприємця.

Його визнали придатним до служби в армії та 22 грудня 2023 року вручили "бойову повістку" для відправлення на службу по мобілізації. Втім, підсудний проігнорував виклик і не прийшов до територіального центру комплектування і соціальної підтримки.

На суді чоловік підтвердив, що 29 грудня не прийшов до військкомату, бо "не мав бажання". Також він заявив, що категорично не хоче служити в армії.

Також він просив врахувати, що на його утриманні перебуває неповнолітня дружина, яка навчається в професійно-технічному училищі та він боїться її залишати саму. 

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним. Він отримав три роки позбавлення волі. 

Нагадаємо, на Черкащині засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації. Підсудний пояснив, що має онкохвору матір, яка не може за собою доглядати.

У Волинській області військовозобов'язаний також отримав вирок за відмову від повістки про призов на військову службу. Порушником виявився житель села Хотешів Камінь-Каширського району.

ЗСУ
армія
Сумська область
мобілізація
ТЦК та СП
ухилянти

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