Капитана ВСУ обвинили в том, что его подчиненные самовольно покинули часть

Военный ВСУ в наручниках. Иллюстративное фото: УНИАН

Суд Ровенской области вынес приговор командиру, не надлежащим образом исполнявшему свои обязанности. Его обвинили в том, что 29 подчиненных военного самовольно покинули воинскую часть.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

На суде выяснилось, что капитан не должным образом выполнял свои обязанности, не обеспечивал соблюдение воинской дисциплины в подразделении и не принимал меры по контролю личного состава.

На основании этого в отношении капитана был составлен протокол об административном правонарушении.

В судебном заседании военный свою вину не признал, объяснив, что в его роту прибыло около 600 военнослужащих, а командование не назначило командиров взводов. Кроме того, он две недели вообще находился в законном отпуске.

Что решил суд

Суд обратил внимание на отсутствие документации, подтверждающей небрежное отношение капитана к службе, а также списков находившихся под его командованием военнослужащих.

Учитывая отсутствие достаточных доказательств вины капитана, суд закрыл дело в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

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