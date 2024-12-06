Капітана ЗСУ звинуватили в тому, що його підлеглі самовільно залишили частину

Військовий ЗСУ у кайданках. Ілюстративне фото: УНІАН

Суд Рівненської області виніс вирок командиру, який не належним чином виконував свої обов'язки. Його звинуватили в тому, що 29 підлеглих військового самовільно залишили військову частину.

Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

На суді з'ясувалось, що капітан не належним чином виконував свої обов'язки, не забезпечував дотримання військової дисципліни в підрозділі та не вживав заходів для контролю особового складу.

На підставі цього щодо капітана було складено протокол про адміністративне правопорушення.

У судовому засіданні військовий свою вину не визнав, пояснивши, що в його роту прибуло близько 600 військовослужбовців, а командування не призначило командирів взводів. Крім того, він два тижні взагалі був у законній відпустці.

Що вирішив суд

Суд звернув увагу на відсутність документації, яка б підтверджувала недбале ставлення капітана до служби, а також списків військовослужбовців, що перебували під його командуванням.

Враховуючи відсутність достатніх доказів вини капітана суд закрив справу у зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.

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