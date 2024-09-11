Как суд наказал жителя Ровенской области за более года уклонения от мобилизации, несмотря на получение повестки

Судья. Фото иллюстративное: poltava.to

В Ровенской области мужчина, несмотря на получение повестки, больше года скрывался от мобилизации. Свой поступок нарушитель объяснил плохим состоянием здоровья.

Об этом говорится в приговоре, который Сарненский районный суд Ровенской области вынес 26 июля текущего года.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, обвиняемый прошел ВВК в марте 2023 года. Комиссия признала мужчину годным к военной службе. После этого он получил повестку для отправки в воинскую часть, однако более года игнорировал ее, не являясь в ТЦК.

Решение суда

Во время судебного заседания фигурант свою вину отрицал. По словам мужчины, прохождение ВВК было формальным, ведь он болеет. Также подсудимый добавил, что поступил правильно, не придя в ТЦК, ведь мобилизоваться в ВСУ не планирует.

Суд признал нарушителя виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (статья 336 Уголовного кодекса Украины). За совершенное он проведет три года за решеткой.

Решение суда можно было обжаловать в течение 30 дней со дня провозглашения. На данный момент у осужденного такой возможности уже нет: приговор вступил в законную силу.