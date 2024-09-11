Як суд покарав жителя Рівненщини за понад рік ухилення від мобілізації, попри отримання повістки

Суддя. Фото ілюстративне: poltava.to

У Рівненській області чоловік, попри отримання повістки, понад рік переховувався від мобілізації. Свій вчинок порушник пояснив поганим станом здоров'я.

Про це йдеться у вироку, який Сарненський районний суд Рівненської області ухвалив 26 липня поточного року.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, обвинувачений пройшов ВЛК у березні 2023 року. Комісія визнала чоловіка придатним до військової служби. Після цього він отримав повістку для відправлення до військової частини, однак упродовж понад року ігнорував її, не з'являючись до ТЦК.

Рішення суду

Під час судового засідання фігурант свою провину заперечив. За словами чоловіка, проходження ВЛК було формальним, адже він хворіє. Також підсудний додав, що вчинив правильно, не прийшовши до ТЦК, адже мобілізуватися до ЗСУ не планує.

Суд визнав порушника винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (стаття 336 Кримінального кодексу України). За вчинене він проведе три роки за ґратами.

Рішення суду можна було оскаржити впродовж 30 днів від дня проголошення. Наразі в засудженого такої можливості вже немає: вирок набув законної чинності.