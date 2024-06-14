Вручение повестки водителям маршрутки

Проверка документов у мужчины. Фото: Новинарня

В Полтаве работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки начали вручать повестки в маршрутных такси, в том числе водителям. Перевозчик сообщил, что в ТЦК ежедневно идут пять водителей.

Об этом сообщило интернет-издание "Полтавщина" в пятницу, 14 июня.

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Повестки вручают водителям маршруток

Сообщается, что за рулем остались пенсионеры, люди с инвалидностями и родители-одиночки

С 5 июня служащие из ТЦК и Нацполиции начали систематически останавливать маршрутки и отправлять водителей в войска для уточнения личных данных.

"Почти у всех водителей уже есть повестки. Ежедневно до 5 человек идет в ТЦК. За рулем остались пенсионеры, люди с инвалидностями и родители-одиночки", — сообщил на правах анонимности перевозчик Полтавской области.

Перевозчик также сообщил, что сейчас задача — распределить машины на водителей, чтобы закрыть направления в Вакуленцы, Яковцы, Горбаневку, Затурино, Дублянщину. При этом он добавил, что троллейбусы уже не могут вовремя увезти всех желающих.

"Помимо этого техотдел патрульной полиции стал массово останавливать автобусы, проверять паспорта маршрутов и выписывать штрафы", — отметил перевозчик.

Также перевозчик сообщил, что никаких акций протеста в этой связи не проводиться не будут.

Добавим, что военный психолог Андрей Козинчук объяснил, почему украинцы негативно относятся к работникам ТЦК. По его словам, главная причина — отсутствие определенных психологических тренингов для военных по разъяснениям мобилизации гражданским.

Напомним, что заместитель председателя Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил о рассмотрении варианта передачи функций ТЦК гражданским органам. По его словам, это связано с постоянными скандалами, в которые попадают работники военкома.