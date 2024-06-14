Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow В Полтавской области водители маршруток жалуются на массовое вручение ТЦК повесток arrow

В Полтавской области водители маршруток жалуются на массовое вручение ТЦК повесток

14 июня 2024 22:02
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Вручение повестки водителям маршрутки
Проверка документов у мужчины. Фото: Новинарня
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В Полтаве работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки начали вручать повестки в маршрутных такси, в том числе водителям. Перевозчик сообщил, что в ТЦК ежедневно идут пять водителей.

Об этом сообщило интернет-издание "Полтавщина" в пятницу, 14 июня.

Читайте также:

Повестки вручают водителям маршруток

Сообщается, что за рулем остались пенсионеры, люди с инвалидностями и родители-одиночки

С 5 июня служащие из ТЦК и Нацполиции начали систематически останавливать маршрутки и отправлять водителей в войска для уточнения личных данных.

"Почти у всех водителей уже есть повестки. Ежедневно до 5 человек идет в ТЦК. За рулем остались пенсионеры, люди с инвалидностями и родители-одиночки", — сообщил на правах анонимности перевозчик Полтавской области.

Перевозчик также сообщил, что сейчас задача — распределить машины на водителей, чтобы закрыть направления в Вакуленцы, Яковцы, Горбаневку, Затурино, Дублянщину. При этом он добавил, что троллейбусы уже не могут вовремя увезти всех желающих.

"Помимо этого техотдел патрульной полиции стал массово останавливать автобусы, проверять паспорта маршрутов и выписывать штрафы", отметил перевозчик.

Также перевозчик сообщил, что никаких акций протеста в этой связи не проводиться не будут.

Добавим, что военный психолог Андрей Козинчук объяснил, почему украинцы негативно относятся к работникам ТЦК. По его словам, главная причина — отсутствие определенных психологических тренингов для военных по разъяснениям мобилизации гражданским.

Напомним, что заместитель председателя Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил о рассмотрении варианта передачи функций ТЦК гражданским органам. По его словам, это связано с постоянными скандалами, в которые попадают работники военкома.

Украина
ТЦК и СП
военнообязанные
мобилизация
водители

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина