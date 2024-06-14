Вручення повістки водіям маршрутки

Перевірка документів у чоловіка. Фото: Новинарня

У Полтаві працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки почали вручати повістки у маршрутних таксі, зокрема і водіям. Перевізник повідомив, що в ТЦК щодня йдуть п'ять водіїв.

Про це повідомило інтернет-видання "Полтавщина" у п'ятницю, 14 червня.

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Повістки вручають водіям маршруток

Повідомляється, що за кермом залишилися пенсіонери, люди з інвалідностями та батьки-одинаки.

З 5 червня службовці з ТЦК та Нацполіції почали систематично зупиняти маршрутки та відправляти водіїв до військкоматів для уточнення особистих даних.

"Майже усі водії вже мають повістки. Щодня до п'яти чоловік йде в ТЦК. За кермом залишилися пенсіонери, люди з інвалідностями та батьки-одинаки", — повідомив на правах анонімності перевізник Полтавської області.

Перевізник також повідомив, що зараз завдання — розподілити машини на водіїв, щоб закрити напрямки до Вакуленців, Яківців, Горбанівки, Затуриного, Дублянщини. При цьому він додав, що тролейбуси вже не можуть вчасно повезти всіх охочих.

"Окрім цього, техвідділ патрульної поліції став масово зупиняти автобуси, перевіряти паспорти маршрутів та виписувати штрафи", — зазначив перевізник.

Також перевізник повідомив, що ніяких акцій протесту у зв'язку з цим проводитися не будуть.

Додамо, що військовий психолог Андрій Козінчук пояснив, чому українці негативно ставляться до працівників ТЦК. За його словами, головна причина — відсутність певних психологічних тренінгів для військкомів щодо роз'яснень мобілізації цивільним.

Нагадаємо, що заступник голови Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв заявив про розгляд варіанту передачі функцій ТЦК цивільним органам. За його словами, це пов'язано з постійними скандалами, в які потрапляють працівники військкома.