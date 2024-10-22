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В Полтавской области семейный врач уклонился от мобилизации — как его наказал суд

22 октября 2024 07:21
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Как суд наказал за уклонение от мобилизации семейного врача из Полтавской области
Здание Лубенского горрайонного суда Полтавской области. Фото иллюстративное: lbm.pl.court.gov.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В Лубнах Полтавской области семейный врач после прохождения ВВК не явился по повестке. За уклонение от военного призыва во время мобилизации мужчину привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Лубенский горрайонный суд Полтавской области вынес 23 апреля текущего года.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в январе 2023 года семейный врач Лубенского центра первичной медико-санитарной помощи получил повестку, после чего должен был прийти в ТЦК для отправки в воинскую часть, однако проигнорировал это требование.

Решение суда

Свой поступок подсудимый объяснил тем, что живет один, поэтому в случае мобилизации ему не на кого было бы оставить дом и хозяйство. Также медик добавил, что после его отъезда пациенты заключили бы декларации с другими семейными врачами.

Суд признал фигуранта виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, житель Полтавской области проведет за решеткой три года за уклонение от военного призыва. Мужчина не захотел идти воевать, потому что, несмотря на решение ВВК, считает себя непригодным к службе из-за астмы и гипертонии.

Также мы сообщали, что на Волыни признали виновным в уклонении от мобилизации мужчины, который после прохождения ВВК отказался от повестки на отправку в воинскую часть, потому что ухаживает за матерью с инвалидностью третьей группы. Фигуранта приговорили к году ограничения свободы.

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