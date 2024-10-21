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Житель Полтавщини ухилився від мобілізації — як його покарав суд

21 жовтня 2024 01:32
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Як суд покарав жителя Полтавської області за ухилення від військового призову
Засідання суду. Фото ілюстративне: poltava.to
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Житель міста Кременчук Полтавської області відмовився від військового призову після проходження ВЛК. Порушника притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це 11 жовтня повідомили в Полтавському обласному ТЦК та СП.

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Деталі справи

У лютому поточного року ВЛК визнала фігуранта придатним до військової служби. Попри це чоловік не схотів долучатися до війська, заявивши, що не погоджується з висновком лікарської комісії, адже хворіє на астму та гіпертонію. Повістку на відправку до навчального центру військовозобов'язаний отримувати відмовився. До ТЦК та СП у визначений час не прибув. Військовослужбовці Кременчуцього районного ТЦК та СП склали акт відмови від отримання повістки та скерували до суду документи для притягнення обвинуваченого до кримінальної відповідальності.

Рішення суду

Під час судового засідання чоловік зізнався, що злякався потрапити на передову. Свою провину він визнав і розкаявся у вчиненому.

Суд призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Харкові засудили до позбавлення волі безробітного, який ухилився від мобілізації. Чоловік заявив, що на ВЛК його забрали тоді, коли він перебував у стані алкогольного сп'яніння, до того ж лікарі не врахували те, що в нього періодично виникають епілептичні напади.

Також ми повідомляли, що в Одеській області винесли вирок військовослужбовцю, який сфотографував екран ППО та надіслав це фото до групового чату в Telegram. Суд обрав для нього покарання у вигляді службового обмеження.

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