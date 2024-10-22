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На Полтавщині сімейний лікар ухилився від мобілізації — як його покарав суд

22 жовтня 2024 07:21
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Як суд покарав за ухилення від мобілізації сімейного лікаря з Полтавської області
Будівля Лубенського міськрайонного суду Полтавської області. Фото ілюстративне: lbm.pl.court.gov.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У Лубнах Полтавської області сімейний лікар після проходження ВЛК не з'явився за повісткою. За ухилення від військового призову під час мобілізації чоловіка притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Лубенський міськрайонний суд Полтавської області виніс 23 квітня поточного року.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у січні 2023 року сімейний лікар Лубенського центру первинної медико-санітарної допомоги отримав повістку, після чого мав прийти до ТЦК для відправки у військову частину, однак проігнорував цю вимогу.

Рішення суду

Свій вчинок підсудний пояснив тим, що мешкає один, тому в разі мобілізації не мав би на кого залишити будинок і господарство. Також медик додав, що після його від'їзду пацієнти уклали б декларації з іншими сімейними лікарями.

Суд визнав фігуранта винним і призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, житель Полтавської області проведе за ґратами три роки за ухилення від військового призову. Чоловік не схотів іти воювати, бо, попри рішення ВЛК, вважає себе непридатним до служби через астму та гіпертонію.

Також ми повідомляли, що на Волині визнали винним в ухиленні від мобілізації чоловіка, який після проходження ВЛК відмовився від повістки на відправлення до військової частини, бо доглядає за матір`ю з інвалідністю третьої групи. Фігуранта засудили до року обмеження волі.

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