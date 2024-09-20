В Хмельницкой области военный сбежал со службы домой — как наказали дезертира

Судья. Фото иллюстративное: poltava.to

В Хмельницкой области водителя ВСУ привлекли к уголовной ответственности за дезертирство. Военнослужащий прошел лечение в психбольнице и должен был после выписки вернуться на службу, однако вместо этого уехал домой.

Об этом говорится в приговоре, который Ярмолинецкий районный суд Хмельницкой области вынес 3 апреля текущего года.

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Детали дела

В судебных материалах отмечено, что в конце октября 2022 года водитель отдельного стрелкового батальона оперативного командования "Запад" лечился в Хмельницком областном учреждении по предоставлению психиатрической помощи. В воинскую часть мужчина должен был вернуться 11 ноября того же года, однако не сделал этого. Нарушителя задержали по месту жительства более чем через год после дезертирства — 14 января 2024 года.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. Он рассказал, что в октябре 2022 года вернулся из Харьковской области, прошел лечение в медучреждении в селе Скаржинцы Хмельницкого района, а в свое родное село Кузьмин поехал, чтобы работать и помогать своим близким.

В судебных материалах указано, что у подсудимого есть жена и двое малолетних детей на иждивении. В мае 2022 года Тернопольский горрайонный суд уже приговаривал его к году испытательного срока за подобное нарушение.

На этот раз фигуранта признали виновным в самовольном уходе из воинской части, а также неявке вовремя на службу без уважительных причин, совершенных в условиях военного положения (часть пятая статьи 407 Уголовного кодекса Украины). За совершенное нарушителю назначили наказание в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы.

Приговор можно было оспорить в течение 30 дней со дня его оглашения. На данный момент судебное решение уже вступило в силу.