У Хмельницькій області військовий утік зі служби додому — як покарали дезертира

Суддя. Фото ілюстративне: poltava.to

У Хмельницькій області водія ЗСУ притягнули до кримінальної відповідальності за дезертирство. Військовослужбовець пройшов лікування у психіатричній лікарні та мав після виписки повернутися на службу, однак замість цього поїхав додому.

Про це йдеться у вироку, який Ярмолинецький районний суд Хмельницької області ухвалив 3 квітня поточного року.

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Деталі справи

У судових матеріалах зазначено, що наприкінці жовтня 2022 року водій окремого стрілецького батальйону оперативного командування "Захід" лікувався у Хмельницькому обласному закладі з надання психіатричної допомоги. До військової частини чоловік мав повернутися 11 листопада того ж року, однак не зробив цього. Порушника затримали за місцем проживання більш ніж за рік після дезертирства — 14 січня 2024 року.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою вину та розкаявся. Він розповів, що в жовтні 2022 року повернувся з Харківської області, пройшов лікування в медзакладі в селі Скаржинці Хмельницького району, а до свого рідного села Кузьмин поїхав, щоб працювати та допомагати своїм близьким.

У судових матеріалах зазначено, що в підсудного є дружина та двоє малолітніх дітей на утриманні. У травні 2022 року Тернопільський міськрайонний суд вже засуджував його до року іспитового строку за подібне порушення.

Цього разу фігуранта визнали винним у самовільному залишенні військової частини, а також нез'явленні вчасно на службу без поважних причин, вчинених в умовах воєнного стану (частина п'ята статті 407 Кримінального кодексу України). За вчинене порушнику призначили покарання у вигляді п'яти років і одного місяця позбавлення волі.

Вирок можна було оскаржити впродовж 30 днів від дня його проголошення. Наразі судове рішення вже набуло чинності.