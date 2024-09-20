Какое наказание избрал суд для жителя Ивано-Франковской области, который приобрел фальшивое удостоверение о непригодности

Судья. Фото иллюстративное: zmist.pl.ua

В Ивано-Франковской области мужчина пытался избежать военного призыва благодаря фальшивому удостоверению о непригодности к мобилизации. Нарушителя привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Тисменицкий районный суд Ивано-Франковской области вынес 27 августа.

Читайте также:

Детали дела

Согласно судебным материалам, 14 июня текущего года фигурант предъявил поддельное удостоверение о своей непригодности полицейским, которые проверяли его военно-учетные документы. Следствие установило, что нарушитель приобрел фальшивый документ в июле 2023 года. Для изготовления подделки он предоставил свои личные данные и фото неустановленному лицу.

Решение суда

В ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину. Суд признал его виновным в подделке документов и избегании мобилизации. За совершенное мужчина должен провести два года за решеткой.

Пока приговор еще не вступил в силу. В течение 30 дней со дня провозглашения судебное решение можно обжаловать, подав апелляцию.