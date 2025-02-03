Работа в "Азове" — какие условия труда предлагают сварщикам

Сварщик металла. Иллюстративное фото: pexels.com

Подразделения "Азов" ищут на работу специалистов, которые умеют сваривать металлические конструкции. Речь идет о сварщиках.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

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Вакансия сварщика в "Азове". Фото: Скриншот

Что входит в обязанности сварщика в "Азове"

Сварщик должен сваривать металлические конструкции согласно требованиям технических чертежей и инструкций, выполнять ремонтные работы, включая замену и усиление сварных соединений, контролировать качество работы и соответствие стандартам безопасности, изготавливать локальные металлоконструкции.

Требования к кандидату на должность

На работу примут ответственных и внимательных к деталям людей, которые имеют не менее года опыта работы сварщиками, умеют работать с различными видами сварки (электро, газовая и т.д.), знают и понимают технические чертежи и инструкции.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Зарплата будет не менее 25 тысяч гривен. Боевые обязанности, возможно, придется выполнять в зоне боевых действий. В таком случае за каждый день работы будет доплата — 3 300 гривен. На эту должность могут перевести действующих военнослужащих.

Напомним, что кроме этой вакансии, бригада спецназначения "Азов" ищет боевых медиков. Для того, чтобы устроиться, надо иметь удовлетворительную физическую подготовку и опыт работы от 1 года.

Также мы информировали, что бойцы предлагают работу операторам БпЛА. Кандидаты должны иметь теоретическую и практическую подготовку по дронам, а также опыт управления.