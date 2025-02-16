Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow На фронте нужны знатоки взрывчатки — кого приглашают в "Азов" arrow

На фронте нужны знатоки взрывчатки — кого приглашают в "Азов"

16 февраля 2025 03:26
Виктория Козырь - редактор
В Азов приглашают минеров и саперов, которые знают, как обращаться со взрывчаткой
Сапер обезвреживает мину. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины
Виктория Козырь - редактор

В боевые подразделения"Азов" ищут специалистов в инженерно-саперную роту и другие подразделения. Нужны люди, которые умеют обезвреживать взрывчатку, а именно саперы.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

Читайте также:
На фронті потрібні знавці вибухівки — кого запрошують до "Азова" - фото 1
Объявление о вакансии в "Азове". Фото: Скриншот

Что входит в обязанности саперов в "Азове"

Сапер должен искать и обезвреживать мины и снаряды, организовывать проходы в минно-взрывных зонах противника, ликвидировать взрывоопасные предметы.

Какие требования к кандидатам должность

На работу приглашают людей, которые имеют хорошую физическую форму, опыт прохождения военной службы, инженерно-техническое образование и знают минно-взрывную сферу. От специалистов ожидают готовности овладеть профессией саперного дела. Преимуществом будет разрешение на выполнение минно-взрывных работ.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидату официальную мобилизацию до окончания военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 25 до 125 тысяч в зависимости от поставленной задачи и региона работы. За пребывание в зоне боевых действий обещают ежедневную доплату — 3 300 гривен. Возможен перевод на эту должность действующих военнослужащих.

Какие еще специалисты нужны в "Азове"

Напомним, "Азов" приглашает в свои ряды людей, которые умеют стрелять из огнеметов. В бригаде появилась вакансия огнеметчика огнеметного взвода.

Также на фронте требуются бухгалтеры учетной группы. Чтобы занять эту должность, нужно уметь вести документацию и знать бухгалтерские программы.

ВСУ работа вакансии война в Украине Рекрутинг 12 бригада "Азов"
Реклама
Реклама
Реклама