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На фронте нужны знатоки танкового вооружения — кого приглашают в "Азов"

1 октября 2024 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает наводчикам-операторам танка Т-64/Т-72/Т-80
Украинские военнослужащие-танкисты. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в танковом вооружении и умеют стрелять из пушки. Речь идет о наводчиках-операторах танка Т-64/Т-72/Т-80.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в четверг, 26 сентября.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности наводчика-оператора в полку "Азов"

Наводчик-оператор должен знать и постоянно удерживать в боевой готовности вооружение танка Т-64/Т-72/Т-80, приборы прицеливания и наблюдения. Также такому военному необходимо знать правила стрельбы из пушки и спаренного с ней пулемета, уметь вести точный огонь и по команде командира или самостоятельно уничтожать обнаруженные цели. Кроме того, среди его обязанностей проверка состояния вооружения, прицельных приборов, механизмов подзарядки, наведения и их техническое обслуживание.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей, которые мотивированы и хотят учиться. Иметь боевой опыт не обязательно.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Размер выплат будет зависеть от поставленной задачи и региона работы. За каждый день пребывания в зоне боевых действий будут доплачивать 3 300 гривен. Сколько будут платить, в объявлении не указано, однако обычно зарплаты в полку "Азов" составляют не менее 25 тысяч гривен, а в случае выполнения задач в зоне боевых действий можно заработать и до 125 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, полк "Азов" ищет людей, умеющих управлять гусеничной техникой. За месяц работе на должности танкиста можно заработать до 125 тысяч гривен.

Также нужны военные, умеющие управлять действиями танкового экипажа — командиры танка Т-64/Т-72/Т-80. Занять эту должность могут даже люди без боевого опыта.

армия полк "Азов" военнослужащие танкист Нацгвардия

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