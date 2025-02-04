Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает мастерам БпЛА

На фронте нужны знатоки БпЛА — кого приглашают в "Азов"
В подразделения "Азов" ищут людей, которые умеют ремонтировать беспилотники. Речь идет о мастерах дронов.
Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.
Что входит в обязанности мастера БпЛА в "Азове"
Мастер дроны должен ремонтировать и обслуживать беспилотники, разрабатывать решения по совершенствованию беспилотных систем, анализировать и решать проблемы, возникающие в работе БпЛА. Также среди его обязанностей аппаратная и программная модернизация дронов.
Требования к кандидату на должность
Занять должность мастера БпЛА "Азове" может человек, который имеет опыт по обслуживанию и ремонту электроники, понимает базовые принципы самотехники и готов проходить службу в зоне боевых действий.
Предпочтение отдадут кандидатам, которые:
- умеют читать электрические схемы;
- владеют английским на уровне, необходимом для понимания технической документации;
- имеют опыт управления БпЛА;
- имеют базовый пехотный опыт.
Условия работы
Азовцы предлагают кандидатам службу по мобилизации или по контракту в рядах Нацгвардии Украины. Ежемесячная зарплата составит 25-125 тысяч гривен. В случае выполнения задач в зоне боевых действий за каждый день будут начислять доплату - 3 300 гривен. Есть возможность перевода на эту должность действующих военнослужащих.
Напомним, что кроме этой вакансии, бригада спецназначения "Азов" ищет боевых медиков. Для того, чтобы устроиться, надо иметь удовлетворительную физическую подготовку и опыт работы от 1 года.
Также мы информировали, что бойцы предлагают работу операторам БпЛА. Кандидаты должны иметь теоретическую и практическую подготовку по дронам, а также опыт управления.
Читайте Новини.LIVE!