Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает мастерам БпЛА

Боец ВСУ управляет дроном. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В подразделения "Азов" ищут людей, которые умеют ремонтировать беспилотники. Речь идет о мастерах дронов.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

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Объявление о вакансии в "Азов". Фото: Скриншот

Что входит в обязанности мастера БпЛА в "Азове"

Мастер дроны должен ремонтировать и обслуживать беспилотники, разрабатывать решения по совершенствованию беспилотных систем, анализировать и решать проблемы, возникающие в работе БпЛА. Также среди его обязанностей аппаратная и программная модернизация дронов.

Требования к кандидату на должность

Занять должность мастера БпЛА "Азове" может человек, который имеет опыт по обслуживанию и ремонту электроники, понимает базовые принципы самотехники и готов проходить службу в зоне боевых действий.

Предпочтение отдадут кандидатам, которые:

умеют читать электрические схемы;

владеют английским на уровне, необходимом для понимания технической документации;

имеют опыт управления БпЛА;

имеют базовый пехотный опыт.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам службу по мобилизации или по контракту в рядах Нацгвардии Украины. Ежемесячная зарплата составит 25-125 тысяч гривен. В случае выполнения задач в зоне боевых действий за каждый день будут начислять доплату - 3 300 гривен. Есть возможность перевода на эту должность действующих военнослужащих.

Напомним, что кроме этой вакансии, бригада спецназначения "Азов" ищет боевых медиков. Для того, чтобы устроиться, надо иметь удовлетворительную физическую подготовку и опыт работы от 1 года.

Также мы информировали, что бойцы предлагают работу операторам БпЛА. Кандидаты должны иметь теоретическую и практическую подготовку по дронам, а также опыт управления.