Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает мотористам

Мужчина ремонтирует автомобиль. Фото: vsn.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, умеющих ремонтировать моторы автомобилей. Речь идет о мотористах.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в среду, 14 августа.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности моториста в полку "Азов"

Моторист должен проводить плановые технические осмотры автомобилей, ремонтные и диагностические работы, заменять жидкости автоматической коробки передач, гидроусилителя руля, тормозной и охлаждающей, ремонтировать мотор и подвески, менять ремни газораспределительного механизма и сцепления.

Какие требования к кандидату на должность

На работу примут внимательных к деталям людей, которые знают конструкции автомобиля и его узлов, ориентированы на результат и соблюдают основы техники безопасности. Также желательно иметь от одного года опыта работы на аналогичной должности.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам службу по мобилизации или по контракту в рядах Нацгвардии Украины. Ежемесячная зарплата будет составлять 25–125 тысяч гривен. В случае выполнения задач в зоне боевых действий за каждый день будет начисляться доплата — 3 300 гривен. Есть возможность перевода на этот пост действующих военнослужащих.