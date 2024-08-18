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На фронте нужны люди, умеющие распознавать радиоданные — кого приглашают в полк "Азов"

18 августа 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает механикам-радиотелеграфистам
Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: ukrinform.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые могут диагностировать и ремонтировать средства радиосвязи. Речь идет о механиках-радиотелеграфистах.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в среду, 14 августа.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности механика-радиотелеграфиста в полку "Азов"

Механик-радиотелеграфист должен бесперебойно поддерживать техническое состояние оборудования и систем связи для подачи команд, предписаний, сигналов. Также в числе обязанностей такого специалиста:

  • развертывание средств связи и подготовка их к работе;
  • своевременная и четкая передача распоряжений, команд и сигналов;
  • проведение технической поддержки для защиты радиосредств от радиопомех;
  • диагностика технического состояния и исправности средств связи.

Требования к кандидату на должность

Занять должность механика-радиотелеграфиста в полку "Азов" может человек, который знает и четко распознает радиоданные, позывные, установленные сигналы оповещения и управления. Специалист должен уметь осуществлять радиообмен, диагностировать неисправности и ремонтировать средства радиосвязи, ориентироваться на местности по карте, приборам топопривязки и без них.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам службу по мобилизации или по контракту в рядах Нацгвардии Украины. Ежемесячная зарплата будет составлять 25–125 тысяч гривен. В случае выполнения задач в зоне боевых действий за каждый день будет начисляться доплата — 3 300 гривен. Есть возможность перевода на эту должность действующих военнослужащих.

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