Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает механикам-радиотелеграфистам

Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: ukrinform.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые могут диагностировать и ремонтировать средства радиосвязи. Речь идет о механиках-радиотелеграфистах.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в среду, 14 августа.

Читайте также:

Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности механика-радиотелеграфиста в полку "Азов"

Механик-радиотелеграфист должен бесперебойно поддерживать техническое состояние оборудования и систем связи для подачи команд, предписаний, сигналов. Также в числе обязанностей такого специалиста:

развертывание средств связи и подготовка их к работе;

своевременная и четкая передача распоряжений, команд и сигналов;

проведение технической поддержки для защиты радиосредств от радиопомех;

диагностика технического состояния и исправности средств связи.

Требования к кандидату на должность

Занять должность механика-радиотелеграфиста в полку "Азов" может человек, который знает и четко распознает радиоданные, позывные, установленные сигналы оповещения и управления. Специалист должен уметь осуществлять радиообмен, диагностировать неисправности и ремонтировать средства радиосвязи, ориентироваться на местности по карте, приборам топопривязки и без них.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам службу по мобилизации или по контракту в рядах Нацгвардии Украины. Ежемесячная зарплата будет составлять 25–125 тысяч гривен. В случае выполнения задач в зоне боевых действий за каждый день будет начисляться доплата — 3 300 гривен. Есть возможность перевода на эту должность действующих военнослужащих.