Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує мотористам

Чоловік ремонтує автівку. Фото: vsn.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють ремонтувати мотори автівок. Йдеться про мотористів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в середу, 14 серпня.

Читайте також:

Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки моториста в полку "Азов"

Моторист має проводити планові технічні огляди автомобілів, ремонтні та діагностичні роботи, заміняти рідини автоматичної коробки передач, гідропідсилювача керма, гальмівної та охолоджуючої, ремонувати мотор і підвіски, міняти ремені газорозподільного механізму та зчеплення.

Які вимоги до кандидата на посаду

На роботу приймуть уважних до деталей людей, які знають конструкції автомобіля та його вузлів, зорієнтовані на результат і дотримуються основ техніки безпеки. Також бажано мати від одного року досвіду роботи на аналогічній посаді.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам службу за мобілізацією або за контрактом у лавах Нацгвардії України. Щомісячна зарплата становитиме 25–125 тисяч гривень. У разі виконання завдань у зоні бойових дій за кожен день нараховуватимуть доплату — 3 300 гривень. Є можливість переведення на цю посаду чинних військовослужбовців.