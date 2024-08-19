Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує мотористам

На фронті потрібні знавці автомобільних конструкцій — кого запрошують до полку "Азов"
Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють ремонтувати мотори автівок. Йдеться про мотористів.
Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в середу, 14 серпня.
Що входить в обов'язки моториста в полку "Азов"
Моторист має проводити планові технічні огляди автомобілів, ремонтні та діагностичні роботи, заміняти рідини автоматичної коробки передач, гідропідсилювача керма, гальмівної та охолоджуючої, ремонувати мотор і підвіски, міняти ремені газорозподільного механізму та зчеплення.
Які вимоги до кандидата на посаду
На роботу приймуть уважних до деталей людей, які знають конструкції автомобіля та його вузлів, зорієнтовані на результат і дотримуються основ техніки безпеки. Також бажано мати від одного року досвіду роботи на аналогічній посаді.
Умови роботи
Азовці пропонують кандидатам службу за мобілізацією або за контрактом у лавах Нацгвардії України. Щомісячна зарплата становитиме 25–125 тисяч гривень. У разі виконання завдань у зоні бойових дій за кожен день нараховуватимуть доплату — 3 300 гривень. Є можливість переведення на цю посаду чинних військовослужбовців.
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