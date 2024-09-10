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"Азову" нужны водители пожарных машин с опытом — новая вакансия в полку

10 сентября 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Работа в Азов — какие условия труда бригада предлагает пожарным водителям
Работник ГСЧС возле пожарного автомобиля. Фото иллюстративное: rozmova.wordpress.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригада спецназа "Азов" приглашает на работу водителей пожарных машин. Необходимо быть гражданином Украины, иметь опыт и соответствовать еще ряду критериев. Заработать можно до 125 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua в воскресенье, 8 сентября.

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Работа в "Азове"

В частности, в обязанности пожарного водителя будет входить:

  • эксплуатация и обслуживание пожарного автомобиля;
  • поддержание противопожарного состояния на территории ответственности;
  • участие в ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций;
  • довоз личного состава к месту вызова;
  • уверенное управление пожарным автомобилем при разных условиях на дорогах и в любую погоду, с соблюдения правил дорожного движения и инструкции по эксплуатации пожарного автомобиля.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

  • гражданство Украины;
  • обязательно опыт работы на пожарной службе и непосредственное участие в ликвидации пожаров;
  • готовность к работе в зоне боевых действий;
  • отсутствие непогашенной судимости за уголовные преступления и административные правонарушения;
  • хорошее состояние здоровья и физической подготовки.

В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:

  • официальная мобилизация к концу военного положения или контракт;
  • денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
  • возможность перевода для действующих военнослужащих;
  • возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.

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