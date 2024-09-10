Работа в Азов — какие условия труда бригада предлагает пожарным водителям

Работник ГСЧС возле пожарного автомобиля. Фото иллюстративное: rozmova.wordpress.com

Бригада спецназа "Азов" приглашает на работу водителей пожарных машин. Необходимо быть гражданином Украины, иметь опыт и соответствовать еще ряду критериев. Заработать можно до 125 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua в воскресенье, 8 сентября.

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В частности, в обязанности пожарного водителя будет входить:

эксплуатация и обслуживание пожарного автомобиля;

поддержание противопожарного состояния на территории ответственности;

участие в ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций;

довоз личного состава к месту вызова;

уверенное управление пожарным автомобилем при разных условиях на дорогах и в любую погоду, с соблюдения правил дорожного движения и инструкции по эксплуатации пожарного автомобиля.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

гражданство Украины;

обязательно опыт работы на пожарной службе и непосредственное участие в ликвидации пожаров;

готовность к работе в зоне боевых действий;

отсутствие непогашенной судимости за уголовные преступления и административные правонарушения;

хорошее состояние здоровья и физической подготовки.

В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы: