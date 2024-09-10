Работа в Азов — какие условия труда бригада предлагает пожарным водителям

"Азову" нужны водители пожарных машин с опытом — новая вакансия в полку
10 сентября 2024 03:26
Работник ГСЧС возле пожарного автомобиля. Фото иллюстративное: rozmova.wordpress.com
Бригада спецназа "Азов" приглашает на работу водителей пожарных машин. Необходимо быть гражданином Украины, иметь опыт и соответствовать еще ряду критериев. Заработать можно до 125 тысяч гривен в месяц.
Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua в воскресенье, 8 сентября.
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В частности, в обязанности пожарного водителя будет входить:
- эксплуатация и обслуживание пожарного автомобиля;
- поддержание противопожарного состояния на территории ответственности;
- участие в ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций;
- довоз личного состава к месту вызова;
- уверенное управление пожарным автомобилем при разных условиях на дорогах и в любую погоду, с соблюдения правил дорожного движения и инструкции по эксплуатации пожарного автомобиля.
Подойдет кандидат на должность, который имеет:
- гражданство Украины;
- обязательно опыт работы на пожарной службе и непосредственное участие в ликвидации пожаров;
- готовность к работе в зоне боевых действий;
- отсутствие непогашенной судимости за уголовные преступления и административные правонарушения;
- хорошее состояние здоровья и физической подготовки.
В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:
- официальная мобилизация к концу военного положения или контракт;
- денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
- возможность перевода для действующих военнослужащих;
- возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
- в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.
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