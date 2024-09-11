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На фронте нужны медики, которые будут готовить бойцов к операциям — кого приглашают в полк "Азов"

11 сентября 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает анестезиологам
Анестезиолог во время операции. Фото иллюстративное: altamedica.com.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения специалистов, умеющих оказывать неотложную медицинскую помощь и имеющих опыт работы по специальности. Речь идет о анестезиологах.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в среду, 4 сентября.

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Скиншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности анестезиолога в полку "Азов"

Анестезиолог должен оказывать неотложную медицинскую помощь на стабилизационном пункте бригады, сопровождать находящихся в тяжелом состоянии пациентов в лечебные учреждения, организовывать работу resuscitation team в рамках стабилизационного пункта, собирать и обрабатывать санитарные данные. Среди периодических обязанностей ассистирование в проведении учений медиков подразделений и дежурство на реанимационном транспорте медицинской роты.

Какие требования к кандидату на должность

На работу примут людей, которые имеют высшее образование, опыт работы по специальности и с ургентными пациентами. Специалист должен быть готов к работе по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи, внесению активного вклада в развитие медицинской службы бригады, участию в медицинском планировании, регулярному обучению и повышению квалификации. От претендента на должность ожидают соблюдения принципов доказательной медицины и стремления приблизить качественную медицинскую помощь к раненым.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Зарплата будет не менее 25 тысяч гривен. Боевые обязанности, возможно, придется выполнять в зоне боевых действий. В таком случае за каждый день труда будет доплата — 3 300 гривен, а за месяц можно получить до 125 тысяч гривен. Есть возможность перевода на этот пост действующих военнослужащих. В моменты пребывания вне зоны боевых действий анастезиологи будут проходить профильное обучение.

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01:35 "Шахеды" сменили курс — куда летят вражеские БпЛА

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