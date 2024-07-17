Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow На фронте нужны ликвидаторы пожаров — новая вакансия в полку "Азов" arrow

На фронте нужны ликвидаторы пожаров — новая вакансия в полку "Азов"

17 июля 2024 03:23
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Работа в "Азов" – какие условия труда бригада предлагает пожарным
Пожарный гасит пламя. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Киеве
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения специалистов, умеющих ликвидировать возгорания. В полку не хватает пожарных. Военнослужащим, которые займут эту должность, будут платить до 125 тысяч гривен.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в субботу, 13 июля.

Читайте также:
Полк "Азов" ищет пожарных
Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности пожарного в полку "Азов"

Пожарный должен ликвидировать чрезвычайные ситуации и пожары в зоне ответственности, обеспечивать пожарную безопасность, выполнять плановые проверки оборудования и пожарных систем. Также среди обязанностей этого специалиста контроль за соблюдением противопожарных норм и правил, организация пожарной эвакуации в случае возникновения пожара.

Какие требования к кандидату на должность

На работу примут ответственных и организованных граждан Украины, которые имеют хорошее состояние здоровья и физической подготовки, не менее года работали на пожарной службе и принимали непосредственное участие в ликвидации пожаров. Чтобы занять должность, нужно знать противопожарные нормы и правила, уметь оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, быть готовыми к работе в зоне боевых действий, не иметь непогашенной судимости за уголовные преступления и административные правонарушения.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Боевые обязанности, возможно, придется выполнять в зоне боевых действий. В таком случае за каждый день труда будет доплата — 3 300 гривен. Есть возможность перевода на эту должность действующих военнослужащих.

Какие специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, в полку "Азов" есть вакансия автоэлектрика. На работу могут претендовать специалисты, которые понимают принцип работы электрических систем машин и имеют от одного года опыта работы. Ежемесячная зарплата будет составлять до 125 тысяч гривен.

Также в ряды "Азова" нужны начальники складов. Главной обязанностью таких военнослужащих является хранение имущества. За месяц можно заработать 25–125 тысяч гривен.

работа пожар Нацгвардия армия полк "Азов" мобилизация вакансии фронт

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля