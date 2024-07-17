Работа в "Азов" – какие условия труда бригада предлагает пожарным

Пожарный гасит пламя. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Киеве

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения специалистов, умеющих ликвидировать возгорания. В полку не хватает пожарных. Военнослужащим, которые займут эту должность, будут платить до 125 тысяч гривен.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в субботу, 13 июля.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности пожарного в полку "Азов"

Пожарный должен ликвидировать чрезвычайные ситуации и пожары в зоне ответственности, обеспечивать пожарную безопасность, выполнять плановые проверки оборудования и пожарных систем. Также среди обязанностей этого специалиста контроль за соблюдением противопожарных норм и правил, организация пожарной эвакуации в случае возникновения пожара.

Какие требования к кандидату на должность

На работу примут ответственных и организованных граждан Украины, которые имеют хорошее состояние здоровья и физической подготовки, не менее года работали на пожарной службе и принимали непосредственное участие в ликвидации пожаров. Чтобы занять должность, нужно знать противопожарные нормы и правила, уметь оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, быть готовыми к работе в зоне боевых действий, не иметь непогашенной судимости за уголовные преступления и административные правонарушения.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Боевые обязанности, возможно, придется выполнять в зоне боевых действий. В таком случае за каждый день труда будет доплата — 3 300 гривен. Есть возможность перевода на эту должность действующих военнослужащих.

Какие специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, в полку "Азов" есть вакансия автоэлектрика. На работу могут претендовать специалисты, которые понимают принцип работы электрических систем машин и имеют от одного года опыта работы. Ежемесячная зарплата будет составлять до 125 тысяч гривен.

Также в ряды "Азова" нужны начальники складов. Главной обязанностью таких военнослужащих является хранение имущества. За месяц можно заработать 25–125 тысяч гривен.