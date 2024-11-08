Работа в Азов — какие условия предлагают водителям с правами категории D и DE

Водитель военного автобуса. Иллюстративное фото: Скриншот

Полк "Азов" приглашает на работу водителей автобусов с удостоверениями категории D и DE. Заработная плата составляет от 25 до 125 тысяч гривен в месяц.

Такая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua.

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Вакансия водителя автобуса в "Азове". Фото: Скриншот

Требования к кандидату

Кроме открытых категорий, кандидат на должность должен иметь опыт вождения подобным транспортом по меньшей мере 1 год. Конечно, нужно разбираться в базовом ремонте машины, а опыт военной службы в должности водителя или смежных должностях будет преимуществом.

Обязанности водителя в "Азове"

Основной задачей водителя автобуса будет перевозка личного состава "Азов" и его подразделений. Также нужно будет при случае ремонтировать автомобильную технику (микроавтобусы, автобусы).

Условия работы

В свою очередь "Азов" предлагает официальную мобилизацию до конца военного положения или контракт. Денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины. Возможность перевода для действующих военнослужащих.

Оплата зависит от задач и места работы. При выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Напомним, что кроме этой вакансии бригада "Азов" приглашает в свои подразделения людей, умеющих работать с сантехническим оборудованием. В частности, речь идет об операторах-сантехниках банно-прачечного комбината.

Также работу предлагают людям, умеющим обслуживать и ремонтировать средства РЭБ.