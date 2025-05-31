В Азов приглашают монтажников, которые профессионально работают на высоте

Строительные работы. Иллюстративное фото: УНИАН

Подразделения "Азов" ищут в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют работать с электроинструментами и готовы к работе на высоте. Речь идет о монтажниках оборудования.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

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Объявление о вакансии в "Азов". Фото: Скриншот

Что входит в обязанности монтажника оборудования в бригаде "Азов"

Монтажник оборудования должен подключать и обслуживать абонентов, прокладывать кабель и обслуживать текущую сеть, настраивать сетевое оборудование абонентов, устанавливать роутеры, WiFi-мосты и антенны.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей в возрасте от 18 до 40 лет. В войске нужны специалисты, которые умеют работать с электроинструментами, не боятся высоты, знают основы работы и настройки интернет-оборудования.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Денежное обеспечение составит 25-125 тысяч гривен. Размер выплат будет зависеть от поставленной задачи и региона работы. За каждый день пребывания в зоне боевых действий будут доплачивать 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в "Азове"

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые имеют теоретическую и практическую базовую подготовку по дронам и умеют управлять беспилотниками. На должности оператора БпЛА в бригаде можно ежемесячно зарабатывать до 125 тысяч гривен.

Также в бригаде не хватает анестезиологов. На работу приглашают людей с высшим медицинским образованием и минимум годом опыта работы.