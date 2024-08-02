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На фронте нужны люди, умеющие лечить — кого приглашают в полк "Азов"

2 августа 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает терапевтам
Военные медики оказывают помощь раненому. Фото иллюстративное: mil.in.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей с высшим медицинским образованием. В полку требуются терапевты, семейные врачи.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в среду, 31 июля.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности терапевта в полку "Азов"

Терапевт должен работать на стабилизационном пункте и стационаре бригады, принимать раненых с легкой черепно-мозговой травмой, назначать лечение и контроль за исполнением на месте, взаимодействовать с патронатной службой бригады, собирать и обрабатывать санитарные данные, организовывать рабочее пространство на стабилизационном пункте. При необходимости терапевт оказывает неотложную медицинскую помощь на этапах эвакуации раненых. Также среди обязанностей такого специалиста амбулаторный прием, профилактика заболеваний и уход за личным составом, периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений.

Требования к кандидатам на должность

На работу примут людей с высшим медицинским образованием и опытом работы по специальности. Терапевт, стремящийся работать в полку "Азов", должен быть готов к внесению активного вклада в развитие медицинской службы бригады и работы по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам службу по мобилизации или по контракту в рядах Нацгвардии Украины. Ежемесячная зарплата будет составлять 25120 тысяч гривен. В случае выполнения задач в зоне боевых действий за каждый день будет начисляться доплата — 3 300 гривен. Есть возможность перевода на эту должность действующих военнослужащих. Также в момент нахождения вне боевой зоны терапевты будут проходить профильное обучение.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, в ряды "Азова" приглашают фельдшеров. Занять эту должность могут люди, которые имеют среднее образование и не менее трех лет работали по специальности. Ежемесячная зарплата будет составлять до 125 тысяч гривен.

Также в полку нужны люди, разбирающиеся в обезболивании и умеющие оказывать неотложную медицинскую помощь. Речь идет об анестезиологах. За месяц работы будут платить 25125 тысяч гривен.

работа Нацгвардия армия полк "Азов" вакансии зарплата военнослужащие фронт

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