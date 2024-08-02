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На фронті потрібні люди, що вміють лікувати — кого запрошують до полку "Азов"

2 серпня 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує терапевтам
Військові медики надають допомогу пораненому. Фото ілюстративне: mil.in.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей із вищою медичною освітою. У полку потрібні терапевти, сімейні лікарі.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в середу, 31 липня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки терапевта в полку "Азов"

Терапевт має працювати на стабілізаційному пункті та стаціонарі бригади, приймати поранених із легкою черепно-мозковою травмою, призначати лікування та контроль за виконанням на місці, взаємодіяти з патронатною службою бригади, збирати та обробляти санітарні дані, організовувати робочий простір на стабілізаційному пункті. За необхідності терапевт надає невідкладну медичну допомогу на етапах евакуації поранених. Також серед обов'язків такого фахівця амбулаторний прийом, профілактика захворювань та догляд за особовим складом, періодичне асистування у проведенні навчань медиків підрозділів.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу приймуть людей із вищою медичною освітою та досвідом роботи за спеціальністю. Терапевт, який прагне працювати в полку "Азов", має бути готовим до внесення активного вкладу в розвиток медичної служби бригади та роботи за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам службу за мобілізацією або за контрактом у лавах Нацгвардії України. Щомісячна зарплата становитиме 25–120 тисяч гривень. У разі виконання завдань у зоні бойових дій за кожен день нараховуватимуть доплату — 3 300 гривень. Є можливість переведення на цю посаду чинних військовослужбовців. Також у момент знаходження поза бойовою зоною терапевти проходитимуть профільне навчання.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, до лав "Азову" запрошують фельдшерів. Обійняти цю посаду можуть люди, що мають середню освіту та не менше трьох років працювали за фахом. Щомісячна зарплата становитиме до 125 тисяч гривень.

Також у полку потрібні люди, що знаються на знеболюванні та вміють надавати невідкладну медичну допомогу. Йдеться про анестезіологів. За місяць роботи платитимуть 25125 тисяч гривень.

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