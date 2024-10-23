Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает бухгалтерам учетной группы

Бухгалтер за работой. Иллюстративное фото: osau.edu.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые знают бухгалтерские программы и умеют вести документацию. В полку требуются бухгалтеры расчетной группы.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

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Объявление о вакансии. Фото: Скриншот

Обязанности бухгалтера в полку "Азов"

Бухгалтер должен работать с первичной документацией, начислять денежное довольствие военнослужащим, предоставлять справки по начисленному денежному довольствию.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей, имеющих высшее образование по финансовому направлению, уверенно пользуются ПК и оргтехникой. Также желательно, чтобы человек, который планирует быть бухгалтером в полку "Азов", имел опыт работы бухгалтером и знал бухгалтерские программы.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальное трудоустройство с полным социальным пакетом. Служить можно по мобилизации до конца военного положения или по контракту. Денежное обеспечение будет составлять не менее 26 тысяч гривен.

Напомним, бригада спецназначения "Азов" ищет людей, отвечающих за ремонт и обслуживание радиоэлектронной борьбы. В полку есть вакансия мастера отделения технического обслуживания взвода РЭБ.

Также в полку не хватает инструкторов по тактической медицине. На работу приглашают людей, обладающих провайдерскими навыками уровня СМС и знающими международную программу обучения боевых медиков (ТССС).