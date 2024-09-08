Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает сварщикам

Сварщик. Фото иллюстративное: respektpersonal.com.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения специалистов, умеющих сваривать металлические конструкции. Речь идет о сварщиках.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua. в среду, 4 сентября.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности сварщика в полку "Азов"

Сварщик должен сваривать металлические конструкции в соответствии с требованиями технических чертежей и инструкций, выполнять ремонтные работы, включая замену и усиление сварных соединений, контролировать качество работы и соответствие стандартам безопасности, производить локальные металлоконструкции.

Требования к кандидату на должность

На работу примут ответственных и внимательных к деталям людей, которые имеют не менее года опыта работы сварщиками, умеют работать с разными видами сварки (электро, газовая и т.п.), знают и понимают технические чертежи и инструкции.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Зарплата будет не менее 25 тысяч гривен. Боевые обязанности, возможно, придется выполнять в зоне боевых действий. В таком случае за каждый день труда будет доплата — 3 300 гривен. На эту должность могут перевести действующих военнослужащих.