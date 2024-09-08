Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує зварювальникам

Зварювальник. Фото ілюстративне: respektpersonal.com.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи фахівців, які вміють зварювати металеві конструкції. Йдеться про зварювальників.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua. у середу, 4 вересня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки зварювальника в полку "Азов"

Зварювальник має зварювати металеві конструкції згідно з вимогами технічних креслень та інструкцій, виконувати ремонтні роботи, включаючи заміну та посилення зварних з'єднань, контролювати якість роботи та відповідність стандартам безпеки, виготовляти локальні металоконструкції.

Вимоги до кандидата на посаду

На роботу приймуть відповідальних і уважних до деталей людей, які мають не менше року досвіду роботи зварювальниками, уміють працювати з різними видами зварки (електро, газова тощо), знають і розуміють технічні креслення й інструкції.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Зарплата буде не менше 25 тисяч гривень. Бойові обов'язки, можливо, доведеться виконувати в зоні бойових дій. У такому разі за кожен день праці буде доплата — 3 300 гривень. На цю посаду можуть перевести чинних військовослужбовців.