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На фронте нужны люди, которые будут выявлять воздушные цели — вакансия в "Азов"

28 сентября 2024 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает операторам переносного зенитно-ракетного комплекса
Операторы ПЗРК. Фото иллюстративное: defence-ua.com
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые будут поражать вражеские цели. Речь идет об операторах переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК).

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в четверг, 26 сентября.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности оператора ПЗРК в полку "Азов"

Оператор ПЗРК должен уметь работать с переносным зенитно-ракетным комплексом или стремиться этому научиться. Среди его обязанностей выявление и поражение воздушных целей (самолетов, вертолетов и БпЛА), боевое дежурство, контроль исправности оборудования и отчетность командованию. Также такой специалист должен соблюдать устав ПВО.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают ответственных и инициативных людей, у которых нет проблем со здоровьем, алкогольной и наркотической зависимости.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Размер выплат будет зависеть от поставленной задачи и региона работы. За каждый день пребывания в зоне боевых действий будут доплачивать 3 300 гривен. Сколько будут платить, в объявлении не указано, однако, обычно зарплаты в полку "Азов" составляют не менее 25 тысяч гривен, а в случае выполнения задач в зоне боевых действий можно заработать и до 125 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, в армии нужны связисты подразделения ПВО. Такие специалисты должны обеспечивать бесперебойную работу систем связи подразделения. Размер выплат будет зависеть от поставленной задачи и региона работы. За каждый день работы в зоне боевых действий будет доплата — 3 300 гривен.

Также в "Азове" есть вакансия для людей, которые умеют управлять действиями танкового экипажа — командиры танка Т-64/Т-72/Т-80. Иметь боевой опыт для того, чтобы занять эту должность, необязательно.

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